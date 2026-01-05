SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Hija de concejala extraviada de Villa Alegre: “A mi mamá la mataron y la hicieron desaparecer”

    Javiera Gallegos es crítica de cómo la Fiscalía y la PDI han estado llevando la investigación para dar con el paradero de su madre. En entrevista con La Tercera, dice que varias personas han mentido en sus declaraciones.

    Juan Pablo Andrews 
    Juan Pablo Andrews
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    No han sido días fáciles para la familia de María Ignacia González (73), concejala decé de la Municipalidad de Villa Alegre, a quien se le perdió el rastro el 15 de junio de 2025.

    Ya han pasado 204 días desde su desaparición y la familia tuvo que pasar por primera vez unas fiestas de fin año sin su presencia. “Imagínate, nosotros tenemos niños en la familia y ¿cómo le explicamos a un niño que la gente desaparece? Ha sido superdifícil, pero siempre teniendo su memoria presente y recordándola“, dice a La Tercera una de las hijas de la mujer, Javiera Gallegos.

    Gallegos, en diálogo con este medio, es crítica de cómo se ha ido desarrollando la investigación. Dice que no entiende cómo después de seis meses no se haya podido encontrar nada, ni siquiera el vehículo en que se movilizaba su madre esa noche. También afirma tener certeza de que a su madre “la mataron y la hicieron desaparecer”. Eso sí, descarta que los préstamos que realizaba su madre a conocidos tuvieran relación con su desaparición.

    ¿Cómo ha visto el avance de la investigación de la Fiscalía del Maule?

    No tengo ninguna noticia aún más allá de que hubo trabajos que se hicieron hace dos semanas más o menos en el río Loncomilla. Lamentablemente, no se llegó a nada en esas excavaciones. Y aún están esperando que baje un poco más el río para poder seguir buscando en otros puntos que marcaba el dron como puntos de interés.

    Que no aparezca la camioneta de la concejala es extraño, ¿no?

    No me parece tan extraño, lo lógico es que desarmaran el vehículo. Yo creo que aquí lo extraño es que pasen seis meses y aún no hagan una revisión profunda a desarmadurías o a talleres mecánicos. O que a la fecha no tengamos claridad de ciertas cámaras o de lugares concretos donde estuvieron ciertas personas. A mí eso es lo que me parece extraño, que pasen seis meses y la Policía de Investigaciones aún no haga ese trabajo.

    En ese sentido, ¿le parece que el trabajo que ha hecho la Fiscalía con la PDI no ha sido eficiente?

    No, no ha sido del todo eficiente. Quizás es así como funciona, quizás esos son los protocolos que tienen que seguir. Es la primera vez que me enfrento a una situación como esta. Entonces no sé en profundidad cómo trabajan ellos, pero para mí ha sido un trabajo que ha sido mal llevado. Hay cosas que llaman mucho mi atención y yo no sé si es porque fue un crimen muy bien pensado como para no dejar ningún rastro o si aquí también hay personas dentro del Poder Judicial que tienen miedo de que se sepa la verdad por amedrentamientos. A mi mamá la mataron y la hicieron desaparecer. Y esa es una señal, no es solamente una acción en contra de mi mamá también en contra de todas las personas que quieran destapar la verdad.

    ¿Usted está convencida de que a su mamá la mataron y la hicieron desaparecer?

    Sí, estoy convencida de que eso fue. Es que es imposible que a esta fecha no tengamos nada. Es imposible.

    ¿En qué consistían los préstamos informales que realizaba su madre? ¿Puede eso tener relación con su desaparición?

    Eran préstamos a personas de confianza. No era como que alguien viniera y mi mamá tuviera un cuadernito. No era así. Entonces no, yo creo que eso es más bien algo que se utilizó y que la prensa le dio cabida como para tener algo nuevo, pero la verdad es que eso no aporta nada relevante.

    Hace unas semanas usted planteó sus dudas respecto a lo que ha señalado el administrador municipal de Villa Alegre, Rodrigo Cancino. ¿Qué pasa con él?

    Rodrigo Cancino es el hijo del matrimonio donde estuvo la última vez mi mamá. Y él vive ahí también, en esa casa. Entonces, por supuesto que para mí es alguien de interés, si es que ha mentido en las declaraciones.

    ¿Y a él su madre le había realizado un préstamo?

    Sí, pero es porque él era una persona de confianza para ella. De hecho, mi mamá fue quien sugirió que esta persona quedara como administrador municipal, porque era alguien en quien mi mamá confiaba plenamente en el ámbito laboral.

    ¿A usted le parece sospechoso?

    Sí, como te dije, me parece supersospechoso porque miente y omite cosas en las declaraciones y estamos hablando de un crimen. O sea, no se trata de algo menor. Entonces, ¿por qué alguien mentiría en este contexto? Y eso es lo que a mí me llama la atención. Sobre todo si se trata de alguien que era muy cercano. Mi mamá le tenía mucho afecto a esta persona, era una relación como de tía y sobrino.

    ¿En qué ha mentido?

    Ha mentido en horas de entrada y salida de su casa. También en lo del préstamo. Fue algo que dijo ya cuando se habían cumplido cinco meses, pero nunca lo había mencionado. Y sus papás sí que han mentido harto, porque con ellos mi mamá estuvo la última vez.

    Cuando ha conversado con el matrimonio con el que su mamá estuvo por última vez, ¿qué le dijeron? ¿Le han dado alguna explicación de por qué su madre salió repentinamente de esa casa?

    Yo solo he conversado una vez con ellos, que fue una vez que me los topé declarando en la PDI, pero ellos en ningún momento se han acercado a mí para conversar ni para explicarme la situación. Yo no los conocía antes porque tampoco eran amigos de mi mamá, eran más bien conocidos, se habían estado haciendo más conocidos en el último tiempo, producto de que eran papás de este sujeto y porque eran amigos de una prima de mi mamá, que también estuvo ahí.

    Cuando habló con ellos, ¿qué le dijeron?

    Me dijeron que mi mamá se había ido cerca de las 12 de la noche, que se había ido tranquila, que no dijo nada extraño, que no habían tomado. Y eso fue como el tercer día desde que desapareció. Luego de eso no he vuelto a hablar con ellos.

