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    China defiende sus labores de supervisión y patrullaje marítimo cerca de Taiwán: “Son legítimas y legales”

    Por su parte, las autoridades taiwanesas han acusado a Beijing de “desestabilizar” la región.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Tingshu Wang

    Las autoridades de China han defendido este martes sus labores de supervisión y patrullaje marítimo en las inmediaciones de Kinmen, un pequeño archipiélago administrado por Taiwán, por lo que Beijing ha aseverado que son “legítimas y legales”, además de necesarias para “mantener el orden de las operaciones” en la zona.

    “La Guardia Costera de China ha realizado patrullas en aplicación de la ley en aguas cercanas a Kinmen. Estas patrullas en aguas relevantes son legítimas. Tales acciones contribuyen a mantener el orden de las operaciones marítimas y protegen las vidas y propiedades de los pescadores en ambos lados del estrecho de Taiwán. Apoyamos firmemente estos esfuerzos”, ha apuntado el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Chen Binhua.

    Por su parte, el portavoz de la Guardia Costera, Zhu Anqing, ha señalado que se han tomado diversas medidas, algunas de ellas de “identificación y verificación”, además de realizar “advertencias por altavoz y radio para fortalecer el control y la gestión sobre aguas clave”.

    “Todas las tareas se cumplieron con éxito. La Guardia Costera garantizará resueltamente el orden público en las aguas bajo su jurisdicción y protegerá las vidas y propiedades de los pescadores”, ha añadido, según informaciones recogidas por el diario ‘Global Times’.

    Previamente, las autoridades taiwanesas han indicado que han procedido a desplegar buques y aviones para supervisar y monitorizar la situación y han acusado a Beijing de “desestabilizar” la región. El secretario general del Consejo Nacional de Seguridad de Taiwán, Joseph Wu, ha lamentado que, “por segunda vez en una semana, el Ejército de China ha llevado a cabo un patrulla de preparación conjunta para el combate” cerca de Taiwán.

    “También hemos observado el despliegue del partaaeronaves chino Liaoning en el Pacífico Occidental. Esto es sin provocación alguna. China es la única fuente de inestabilidad en el Indo-Pacífico”, ha apuntado.

    El Ministerio de Defensa de Taiwán había informado previamente de la presencia de 29 aviones y siete buques chinos en las inmediaciones de Taiwán sobre las 6.00 horas (hora local). “Las fuerzas de Taiwán han supervisado la situación y han respondido de forma acorde”, ha indicado en un comunicado.

    Más sobre:ChinaTaiwánPatrullaje

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