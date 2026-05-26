Ministerio de la Mujer confirma que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna antes del 15 de junio

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, confirmó este martes que junto a los ministerios de Trabajo y de Educación presentarán indicaciones al proyecto de Sala Cuna.

En el marco de la tramitación de la megarreforma en el Congreso, la indicación referente a sala cuna universal generó incomodidad en el gobierno. De hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas.

En consecuencia, el biministro Claudio Alvarado ratificó que el gobierno avanzará en la iniciativa pero que presentará indicaciones en junio.

En ese marco, la ministra Marín reafirmó que presentarán indicaciones al proyecto “antes del 15 de junio”. Según precisó la titular de la Mujer, al gobierno le parece “muy importante terminar con este desincentivo a la incorporación de las mujeres en el mundo laboral”.

“Este desincentivo data de años y penaliza la incorporación de la mujer número 20. Es por eso que como Ministerio de la Mujer, junto al Ministerio del Trabajo y también al Ministerio de Educación vamos a presentar estas indicaciones para que este proyecto de ley pueda avanzar y se levante esta restricción”, sostuvo.