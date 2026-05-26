La lista de deseos de la derecha para la primera Cuenta Pública de Kast

La fecha está marcada en el calendario de todo el oficialismo: la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, que se desarrollará en el Congreso Nacional el próximo 1 de junio.

En el sector coinciden que la fecha será clave para dejar atrás los traspies del periodo de instalación. Esperan marcar una nueva etapa que tenga como eje principal la agenda de seguridad y la discusión de la megarreforma en el Congreso.

Por lo mismo, las expectativas en los partidos son altas y algunos ya han estado trabajando en algunas propuestas que esperan que el Mandatario aborde en su discurso.

La UDI ha sido la tienda que más solictudes ha hecho al gobierno. Este lunes, la bancada de diputados del partido propuso fusionar diez ministerios e instó a Kast a incluir un anuncio en esa línea en la cuenta pública.

La idea de la colectividad liderada por Guillermo Ramírez es pasar de las actuales 25 carteras a un total de 19. Para eso sugieren unificar los ministerios de Educación, Ciencias y Cultura, así como el de Interior con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Secretaría General de Gobierno (Segegob). En tanto, Vivienda se integraría con Bienes Nacionales, mientras que Minería haría lo mismo con Energía.

La reducción del números de ministerios es una promesa de campaña del Presidente Kast. “Para eliminar un ministerio hay que hacer un proceso legislativo, que podría tomar más tiempo. Estamos dispuestos a hacerlo (...). Sería interesante pensar en un ministerio que pueda abordar Economía, Minería y Energía“, dijo cuando era candidato.

Durante el fin de semana desde la bancada también solicitaron al gobierno anunciar en el discurso la urgencia inmediata al proyecto de sala cuna universal, con el objetivo de que pueda convertirse en ley durante junio.

“Nosotros desde la UDI hemos pedido dos proyectos que son sumamente importantes (...). Yo creo que esto, seguridad más lo que se está haciendo en el Parlamento con la ley de reconstrucción es lo que terminará por marcar la cuenta pública”, dijo al respecto el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

TALCA, 16 de noviembre 2025. Votacion del candidato Juan Antonio Coloma durante las elecciones presidenciales 2025 en el Colegio Carlos Salinas en Talca. Jose Robles/Aton Chile JOSE ROBLES/ATON CHILE

En esa línea, agregó que “sin lugar a dudas esta cuenta pública estará marcada por temas de seguridad, Chile hoy necesita hoy día seguir avanzando en materia de enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico”.

En el caso de Renovación Nacional, el partido ha sido insistente, en distintas instancias que reúnen a su dirigencia con representantes gubernamentales -incluido Kast- sobre que es necesario priorizar lo relativo a seguridad y mostrar medidas y metas concretas en ese ámbito. De cara a la cuenta publica, en el partido que encabeza la senadora Andrea Balladares consideran que es clave que se aproveche el hito para eso.

En RN también consideran que es necesario capitalizar la Cuenta Pública para comunicar la hoja de ruta de los ministerios sectoriales. Algo que, creen, no ha quedado claro en los primeros meses de gobierno.

La secretaria general de RN, Katherine Martorell, afirmó que “la primera cuenta pública del Presidente Kast es un hito: deberá comunicar no solo el estado actual del país, sino los lineamientos de su gestión. A partir de aquí no hay vuelta atrás en economía, certezas, seguridad y metas. No es lo que RN espera, es lo que el país anhela. No hay espacio para la incertidumbre o los experimentos”.

En ese contexto, en la bancada llevan algunos días preparando una batería de medidas que el Mandatario pueda abordar en su discurso.

“Dentro de los temas que sabemos que al gobierno le interesan nosotros estamos trabajando en algunos planteamientos relacionados sobre todo con la crisis de seguridad, principalmente desde lo que es la inmigración irregular y también programas que vayan en dirección a la prevención de la delincuencia”, explicó la diputada y vicepresidenta del partido, Ximena Ossandón.

Entre los republicanos, en tanto, si bien evitan adelantar eventuales propuestas para el gobierno, sí miran con atención no solo cómo el Mandatario marcará la nueva hoja de ruta de su administración, sino que también apuestan que un eje del discurso aborde el estado en que el nuevo gobierno recibió el país.

“Esperamos que se puedan mostrar de la mejor manera posible las condiciones en las que se llegó al gobierno, lo deteriorado que dejó el país Gabriel Boric y sus ministros, junto con los distintos avances de estos primeros meses, desde la ley de reconstrucción hasta mejoras muy importantes en materia de seguridad, economía, destrabar inversión y reducir burocracia”, dijo el jefe de bancada del partido, Benjamín Moreno.

14/05/2026 - BENJAMIN MORENO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, dijo a este medio que “esperamos que se dé cuenta de la situación del país. Los anuncios no nos interesan mayormente. Nos interesa que a la ciudadanía le queda claro cuál es la situación en que ha recibido el país el nuevo gobierno, cuáles son las cifras, kilómetros de carretera construidos, casas a construir, subsidios habitaiconales otorgados, lo que realmente ocurrió en el último año".

24/04/2026 - JOHANNES KAISER. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

“Esto de transformar la cuenta pública en un festival de promesas no nos parecía con Boric y nos parecería en esta situación”, agregó el timonel del PNL, colectividad de derecha que no forma parte del oficialismo.