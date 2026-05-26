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    Política

    Squella y discusión de la megarreforma en el Senado: “Si se gana por un voto, feliz igual”

    El timonel de los republicanos aseguró que un voto no interferiría en la visión del mundo empresarial hacia el país. "El efecto de que Chile es el lugar para invertir en esta región se logra igual”, aseveró.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Tras la semana regional y la cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, el Senado comenzará la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que ya fue despachada por la Cámara de Diputados.

    En ese marco, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró en radio Duna que ve un “muy buen clima” en la Cámara Alta para discutir el proyecto.

    “Siempre hay una disposición a conversar, a avanzar, agotando los esfuerzos por encontrar los puntos que nos unen”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que independiente de las diferencias políticas con la oposición, ve “bastantes puntos de encuentro”.

    Respecto al timing, el senador precisó que dependerá de “la votación en general”. “Es decir, si es que la oposición votara en contra la idea de legislar ahí no tiene ningún sentido estar dándose tiempo adicional, sino que simplemente, a mi juicio, habría que avanzar en la lógica más de la Cámara de Diputados”.

    No obstante, planteó que “la discusión en particular es el momento en donde van a poder incorporarse todas las ideas y se va a poder discutir todo lo que pongan sobre la mesa las bancadas de oposición”.

    El timonel de los republicanos abordó también las palabras que el senador Manuel José Ossandón (RN) expresó en Desde la Redacción, quien admitió que le “preocupa ganar por un voto y que nos obliguen a ganar por un voto, porque esta es una megarreforma para el futuro de Chile”.

    Al respecto, opinó que, “si es que se gana por un voto, feliz igual”. Squella aseguró que la megarreforma “no es de aquellos proyectos donde podría eventualmente una nueva administración a futuro cambiar todo”.

    No obstante, señaló que su escenario ideal sería “que todo el Socialismo Democrático, la antigua concertación, si es que algo de ese espíritu se sumara a la mesa, pusiera todo lo que ellos creen conveniente adicionar a las medidas y esto se ganara por hartos votos”.

    “Pero si no, la verdad es que con un voto más, bienvenido. Y el efecto para el mundo de que Chile es el lugar para invertir en esta región, se logra igual”, aseveró.

    Más sobre:MegarreformaMegaproyectoReforma nacionalArturo SquellaPartido Reublicano

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