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    EN VIVO

    En vivo: Christian Garin se mide contra Learner Tien en Roland Garros

    La raqueta nacional, 114° del ranking ATP, se enfrenta al estadounidense (18°) por la primera ronda del Grand Slam.

    Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
    Christian Garin0601-
    Learner Tien6264-

    Minuto a minuto

    Actualizar relato

    Tien quiebra y confirma para ponerse 4-1 en el cuarto set.

    ¡Comenzó el cuarto set! El estadounidense comienza al saque.

    Garin pierde el servicio y Tien se queda con el tercer set por 6-0.

    El norteamericano confirma el quiebre y ya está 5-0 en la tercera manga.

    Tien vuelve a quebrarle al chileno y pasa a estar 4-0 arriba en el tercer set.

    Garin cede su servicio en el segundo juego.

    ¡Comenzó el tercer set! El estadounidense comienza sacando.

    ¡Set para Garin! El chileno vuelve a meterse en el partido tras quedarse con el segundo parcial por 6-2.

    Garin suma un nuevo quiebre a su favor ya hora se impone por 4-1 a Tien en el segundo set.

    Garin confirma el quiebre y pasa 2-0 arriba en el segundo set.

    Mejora el arranque de Garin en el segundo set. Es él ahora el que consigue un quiebre para adelantarse en el marcador.

    Comenzó el segundo set. El estadounidense comienza al saque.

    Pésimo inicio de Garin. El chileno pierde otra vez su saque y Learner Tien se queda con el primer set por un contundente 6-0.

    Garin vuelve a perder su servicio.

    Tien quiebra en el segundo juego y lo confirma para pasar adelante por 3-0 en el primer set.

    ¡Comenzó el partido! Tien comienza sirviendo.

    Esta vez les llevamos el duelo entre Christian Garin y Learner Tien por la primera ronda de Roland Garros.

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