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    Grau responde a Quiroz por finanzas públicas: “El Ministro de Hacienda se apresura (…) La proyección de deuda es consistente y no tiene errores de cálculo”

    El antecesor de Quiroz en Teatinos 120 dijo que las proyecciones para la economía son "más malas" de las que había hace algunos meses y que las decisiones adoptadas por la administración Kast no han permitido atenuar los shocks externos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz / Nicolás Grau

    “El Ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe de IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”.

    Con estas palabras, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, inició un “hilo” en X (Twitter) en el que salió al paso de su sucesor en el cargo, Jorge Quiroz, quien ayer en una concurrida conferencia de prensa acusó “error” al afirmar que en el informe del cuarto trimestre de 2025 el gobierno anterior no incluyó deuda por unos US$10.500 millones para el lapso en cuestión, lo que al corregirse implica que esta superaría el límite de 45% del PIB en 2028, llegando a 45,4%, y alcanzaría el 46,5% del PIB en 2030.

    En su post, Grau se pregunta ¿Por qué si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor? “Respuesta: la deuda en pesos/pib depende del déficit efectivo, pero tb del tipo de cambio, de la inflación, del pib nominal y de movimientos bajo la línea”, sostuvo.

    “Entonces, su argumento asume implícitamente que entre ambos informes sólo cambió la proyección del déficit de cada año, pero entre otras cosas también se apreció el peso (eso baja el valor de la deuda llevada a pesos) y subió la proyección del pib nominal”, afirmó en el tercer post de su hilo en la red social.

    Situación de la economía actual

    Pero sucesor de Mario Marcel no se limitó a defender en Twitter los cálculos que hizo la administración Boric. Es que el economista conversó también con T13 Radio para abordar esta nueva controversia con el gobierno actual por el tema de las finanzas públicas.

    En ese contexto, y antes de arrancar su explicación, Grau dijo que el Informe de Finanzas Públicas de la actual administración “tiene que reconocer que la economía, las proyecciones de la economía hoy, son un poco más malas de lo que teníamos hace algunos meses”.

    Y aunque admitió que “no todo” es responsabilidad de la gestión actual debido un escenario “macro” más débil, con mayor inflación, sí afirmó que las decisiones que se han tomado durante esta administración, en cierto sentido, no han permitido atenuar los shocks externos.

    Al contrario, comentó, esos “shocks externos se han, digamos, esparcido en nuestra economía sin ningún atenuante”.

    Deuda flotante

    Retomando la defensa del IFP del cuarto trimestre 2025, Grau afirmó que lo que se presentó ayer en Hacienda, en el esperado IFP del actual gobierno, se presentó lo que se denomina como deuda flotante.

    • “La deuda flotante significa que el gasto se devengó durante el 2025 pero no se materializó el pago durante el 2025 y por lo tanto se paga el 2026. ¿Qué significa que se haya devengado el 2025? Para quienes quieran acordarse sus clases de contabilidad, significa que eso ya está incorporado en el déficit del 2025 aunque no se haya contado”.
    • “Por lo tanto, esto no significa que amplía el déficit del 2026”.

    En última instancia, según Grau, es un tema en el que se necesita recursos, por lo tanto es un asunto de liquidez. “Pero en ningún caso significa que el déficit del 2025 haya sido más bajo de lo que se esperaba, o sea, de lo que se presentó y que se haya traspasado parte de ese déficit al 2026”, afirmó.

    Grau insistió en que todo lo que se denomina deuda flotante, eso es por definición del concepto deuda flotante, gastos que ya fueron considerados en el 2025. “Por ende, no tienen que ser considerados en el 2026. Por lo tanto, toda la deuda flotante no aumenta un peso el déficit potencial para el 2025”.

    La deuda y el “error de cálculo” que acusa Quiroz

    En el particular sobre “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda que acusó Quiroz, Nicolás Grau, reafirmó lo escribió en Twitter y que “no comparto las apreciaciones que hace el ministro”.

    El exjefe de Teatinos 120 afirmó que la forma en la que un déficit se transforma en deuda depende de “muchas cosas”, entre ellas del tipo de cambio, del PIB nominal y de lo que se conoce como movimientos bajo la línea.

    En su relato, Grau contó que el año pasado se apreció el peso frente al dólar y además hubo un PIB nominal “bastante mejor” del que se esperaba. Y eso, dijo, significó que el déficit que existió, “que nadie tiene duda es que existió en 2025″, que fue más alto del que se esperaba, se tradujo en un cambio en la deuda más baja de lo que se esperaba.

    • “El ministro (Quiroz) dice que a pesar de que se proyectó más déficit para los años sucesivos, es decir, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, eso no se expresó de manera directa en una mayor deuda. Y él dice que eso es un error de cálculo”
    • “Pero si uno ve lo que sucedió en 2025, se da cuenta que lo que falta en el análisis del ministro es ver si además cambiaron el tipo de cambio, si además cambió la proyección de inflación, si además cambió el PIB nominal, si además cambió los movimientos bajo la línea”.
    Más sobre:DeudaFinanzas públicas

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