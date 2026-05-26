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    Irán acusa a Estados Unidos de violar su espacio aéreo y asegura que se reserva “el derecho a responder”

    "El Ejército terrorista estadounidense, continuando con sus aventuras intervencionistas en la región", apuntaron desde Irán.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha acusado este martes a Estados Unidos de violar su espacio aéreo en el sur del país y ha asegurado que se reserva “el derecho a responder”, después de que el Ejército estadounidense lanzara bombardeos contra puntos del país a pesar del alto al fuego en vigor y las negociaciones en marcha para intentar lograr un acuerdo de paz.

    “El Ejército terrorista estadounidense, continuando con sus aventuras intervencionistas en la región y su comportamiento agresivo ha penetrado en espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico”, ha dicho en un comunicado, en el que resalta que los sistemas de defensa antiaérea, “para defender la integridad territorial del país”, “identificaron y derribaron un dron MQ-9”.

    “Asimismo, abrieron fuego contra un dron RQ-4 y contra un avión de combate F-35 que invadieron el espacio iraní, forzándolos a huir y abandonar nuestras aguas territoriales”, ha señalado en un comunicado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    En este sentido, ha recalcado que ya avisó en el pasado contra cualquier violación del alto al fuego y ha hecho hincapié en que se reserva “el derecho legítimo a responder” a estos ataques, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños en territorio iraní.

    Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní ha denunciado la “flagrante violación del alto al fuego” por parte de Estados Unidos y ha acusado a Washington de “continuar con sus acciones ilegales e injustificadas” desde la tregua, pactada el 8 de abril, “especialmente con numerosos casos de piratería marítima contra buques comerciales iraníes durante las últimas 48 horas”.

    “La comisión de estas acciones agresivas de forma simultánea al proceso diplomático mediado por Pakistán revelan nuevamente la imprudencia y falta de compromiso de la delegación estadounidense respecto a la nación iraní, los pueblos de la región y la comunidad internacional”, ha señalado a través de un comunicado.

    En este sentido, ha esgrimido que estos hechos demuestran que Irán tiene motivos para mantener “profundas sospechas sobre el régimen estadounidense”, teniendo en cuenta “la lógica y un conocimiento profundo de su naturaleza y sus acciones vengativas y criminales contra el pueblo iraní”.

    Por ello, ha expresado su “firme condena” a estos ataques y ha hecho hincapié en que Washington “es totalmente responsable de las consecuencias derivadas de estas agresiones”. “Sin duda, la República Islámica de Irán no dejará ningún mal sin respuesta y no dudará a la hora de defender a la nación iraní”, ha apostillado.

    El portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, ha indicado en declaraciones a Europa Press que estos ataques estadounidenses fueron lanzados “en defensa propia” para “proteger” a las tropas estadounidenses “de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes”, antes de detallar que los objetivos fueron embarcaciones y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán.

    Por su parte, el portavoz del Ejército de Irán, Abolfazl Shekarchi, ha advertido este mismo martes de que cualquier ataque contra el país recibirá “una respuesta mucho más violenta” que “irá más allá de las fronteras de la región”, antes de recalcar que cualquier bloqueo a las exportaciones iraníes llevará a Teherán a “evitar la salida de petróleo” de Oriente Próximo.

    Más sobre:IránEstados UnidosEspacio aéreo

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