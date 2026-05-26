Ministro Campos cuestiona al Socialismo Democrático como oposición: “Se ha transformado en el vagón de cola del PC y el FA”

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, cuestionó al Socialismo Democrático (PS, PPD, PL) por la postura que a su juicio a mostrado como oposición el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En diálogo con radio Pauta, el secretario de Estado se sumó a los dichos que semanas atrás emitió el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, que también emplazó a ese sector opositor a no supeditarse al Partido Comunista y el Frente Amplio.

“La verdad es que me cuesta entender la posición que han ido tomando en el último tiempo los partidos del denominado Socialismo Democrático de la centro izquierda, que se han ido transformando en vagones de cola o en acompañamiento de las grandes definiciones que toma el Partido Comunista y el Frente Amplio” , dijo el histórico político radical.

De acuerdo a Campos, “ese es un suicidio para ese sector, y si continúan en esa línea, a la larga o a la corta van a terminar desapareciendo”.

Luego, el titular de Agricultura apuntó a la manera en que la actual oposición se ha enfrentado al Ejecutivo en sus primeros dos meses en el poder.

“A mí me encantaría, y creo que lo que el país necesita, es tener una oposición mucho más dialogante, mucho más conversadora, como históricamente siempre había ocurrido en Chile, puesto que la medida que se amplíe la base política, en las grandes definiciones que se están adoptando, evidentemente que el país va a poder progresar y desarrollarse de un modo más eficiente”, señaló.

Y luego agregó: “Creo que están en un camino equivocado, pero tienen todavía tiempo y oportunidad para rectificar esa estrategia”.