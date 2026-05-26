Revista Palabra Pública celebra 10 años con edición especial y charla magistral gratuita en U. de Chile

En un escenario marcado por la crisis climática, la incertidumbre democrática y el impacto creciente de la inteligencia artificial, la revista Palabra Pública conmemora diez años de trayectoria con una edición especial dedicada a pensar las transformaciones de nuestra época y los desafíos del futuro. La revista está disponible en formato digital y también se puede encontrar en su formato impreso en distintas librerías, centros culturales y bibliotecas de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia.

En estos 10 años de vida, Palabra Pública se ha consolidado como un espacio de pensamiento crítico y conversación pública desde la Universidad de Chile hacia la sociedad, articulando voces del mundo académico, artístico e intelectual. En sus páginas han pasado intelectuales como Noam Chomsky, Luis Camnitzer, Yuk Hui, Franco Bifo Berardi, Judith Butler, Sarah Amed, Carlo Ginzburg y Rita Segato, además de figuras locales como Alfredo Jaar, Alejandro Zambra, Nona Fernández, Maria Olivia Mönckeberg, Miguel Allende, entre otros.

En su más reciente número, la publicación —creada en 2016 y dirigida hoy por la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile Pilar Barba— reúne ensayos, entrevistas, columnas y reportajes que abordan temas como las nuevas formas del malestar contemporáneo, la automatización tecnológica, el futuro de la educación, las tensiones políticas y el papel de las artes en la imaginación de horizontes alternativos.

Como parte de las actividades de celebración, Palabra Pública realizará la charla magistral “¿Es el ‘individuo’ la última frontera?”, dictada por el filósofo y académico de la Universidad de Chile, Sergio Rojas, el próximo miércoles 27 de mayo, a las 17:00 horas, en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile. La cita es abierta a todo público vía inscripción y será transmitida vía streaming por el canal de YouTube @uchile.

La conferencia propone una reflexión sobre las relaciones de poder que estructuran la vida cotidiana y cómo la crisis de las instituciones tradicionales —como la religión, los partidos políticos, la familia o las identidades de clase— ha transformado profundamente la experiencia contemporánea. En este contexto, conceptos como autonomía, emprendimiento y meritocracia conviven con sentimientos de incertidumbre, desarraigo y escepticismo, dando forma al actual debate sobre el “malestar” social.

La pregunta que articula la charla —“¿Es el ‘individuo’ la última frontera?”— dialoga directamente con los ejes de la edición aniversario, que explora las tensiones entre tecnología, democracia, memoria y subjetividad.

Entrevistado en este número, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Ricardo Baeza-Yates, analiza los límites éticos de la inteligencia artificial y plantea la necesidad de desarrollar marcos regulatorios que permitan que la tecnología contribuya a liberar el potencial esencialmente humano. En paralelo, la artista y teórica alemana Hito Steyerl cuestiona las promesas utópicas de la IA y advierte sobre sus impactos en el trabajo creativo, el consumo energético y los sistemas contemporáneos de vigilancia.

En tanto, el investigador del CIAE de la U. de Chile, Cristián Bellei, aborda la crisis de los jóvenes y la incertidumbre respecto del futuro profesional en su columna “¿Más educación, menos educación?”.

La edición también incorpora las reflexiones de la infectóloga y académica Claudia Cortés, quien analiza la importancia de fortalecer las políticas públicas para la investigación científica y enfrentar la desinformación en salud. Y el reportaje “Chile frente al invierno demográfico” aborda las profundas transformaciones que experimenta el país ante la sostenida caída de la natalidad y el envejecimiento de la población, fenómenos que ya impactan ámbitos como la economía, la educación, el trabajo y los sistemas de cuidado. Se suman las columnas de la psicóloga Constanza Michelson, el sociólogo Cristián Bellei, la escritora Cynthia Rimsky y un ensayo del filósofo Federico Galende, entre otros contenidos.