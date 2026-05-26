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    Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Sinaka: así será el evento “Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026”

    La cita se realizará a principios de septiembre en el Club Hípico de Santiago y busca adelantar las celebraciones patrias al primer fin de semana de ese mes. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Los Auténticos Decandentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Sinaka: así será el evento “Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026”

    Septiembre aún no llega, pero la carrera por las Fiestas Patrias ya comenzó. Fiebre Producciones reveló oficialmente el line up de “Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026″, el evento que promete transformar el primer fin de semana de septiembre en el verdadero inicio de las celebraciones dieciocheras, según presenta un comunicado.

    La instancia será el próximo 5 de septiembre en Club Hípico de Santiago, con una propuesta de gran formato que apuesta por música en vivo, fiesta nocturna y una experiencia masiva pensada exclusivamente para mayores de 18 años.

    callmemutis

    La producción confirmó un cartel con números consagrados que mezcla cumbia, rock, sonidos urbanos y fiesta popular, encabezado por Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Santaferia, en una parrilla que también reunirá a La T y La M, Néstor en Bloque, Joe Vasconcellos, La Combo Tortuga, Shamanes Crew, Sinaka, Charros de Luchito y Rafael, Los del Fuego, Pablito Pesadilla, Fiebre 40, Sinaka y la banda ganadora del concurso oficial, configurando una de las apuestas musicales más robustas de la temporada dieciochera.

    “La jugada no es casual. En un calendario cada vez más competitivo, Fiebre Producciones busca mover el eje de las celebraciones y posicionar esta cita como la primera gran fonda de Santiago, adelantando el espíritu de septiembre con una experiencia donde la música, el baile y el encuentro toman el protagonismo desde semanas antes del tradicional 18″, dice un comunicado.

    Entradas ya disponibles aquí.

    Más sobre:Fonda18 de septiembreLos JaivasSantaferiaLos Auténticos DecadentesSinakaJoe VasconcellosClub Hípico de SantiagoFiestas PatriasMúsicaMúsica culto

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