Senador Diego Ibáñez (FA) por megarreforma: “Es imposible que podamos ser responsables y abrirnos a la idea de legislar”

El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, se refirió durante la mañana de este martes a la tramitación de la megarreforma en el Senado, realizando un llamado a discutir el proyecto y señalando que “el Frente Amplio no está dispuesto a aprobar este proyecto tal cual como está”.

En conversación con Radio Pauta es que Ibáñez abordó el proyecto cuestionando el diálogo impulsado por el Gobierno. “El Gobierno tiene que dar muestras de justamente querer modificar sus ideas iniciales y no hacer una pantomima de diálogo, sino que hablar de diálogo en serio”.

“Eso implica quitarle la urgencia y enviar esto a las comisiones respectivas para dar un debate profundo y técnico y no solamente comunicacionalmente una cortina de humo para luego aprobar todo por uno o por dos votos”, añadió.

En la misma línea, cuestionó el impacto fiscal que tendría la iniciativa, mencionando que “hay que atender las alertas del Consejo Fiscal Autónomo, que fue bien contundente en su informe de que esto profundizaba el déficit, que las proyecciones estaban sobreestimadas en función del crecimiento que esperaba el gobierno”.

Asimismo, según expresó el senador “yo creo que, a ver, aquí, si es que quieren aprobar esto, pueden hacerlo el día de mañana por dos votos, por un voto incluso, y yo creo que en ese marco esperaría que el Gobierno muestre que es capaz de discutir temas tan complejos y sensibles como es la economía, con quien piensa distinto”.

Es así como finalmente el senador mencionó que “yodos estamos dispuestos a conversar. El punto está en que, como el proyecto viene, vamos todos a rechazar la idea de legislar” y que “es imposible que podamos ser responsables y abrirnos a la idea de legislar aquello, si esto es una locura económica”.