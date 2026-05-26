Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming
El cuadro de Rancagua visita Colombia por la Copa Sudamericana.
O’Higgins tiene su siguiente desafío este martes en el marco de la Copa Sudamericana, con su visita a Millonarios.
La Celeste viene de caer ante Boston River y en esta ocasión se dirige a Bogotá por la definición de la fase de grupos.
Cuándo juega Millonarios vs. O’Higgins
El partido de Millonarios contra O’Higgins es este martes 26 de mayo, a las 18:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Colombia.
Dónde ver a Millonarios vs. O’Higgins
El partido de Millonarios contra O’Higgins se transmite en el canal DSports de DirecTV.
Dicho cruce también cuenta con cobertura online en la plataforma DGO.
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