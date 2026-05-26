Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo

O’Higgins tiene su siguiente desafío este martes en el marco de la Copa Sudamericana, con su visita a Millonarios.

La Celeste viene de caer ante Boston River y en esta ocasión se dirige a Bogotá por la definición de la fase de grupos.

Cuándo juega Millonarios vs. O’Higgins

El partido de Millonarios contra O’Higgins es este martes 26 de mayo, a las 18:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Colombia.

Dónde ver a Millonarios vs. O’Higgins

El partido de Millonarios contra O’Higgins se transmite en el canal DSports de DirecTV.

Dicho cruce también cuenta con cobertura online en la plataforma DGO.