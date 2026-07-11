Argentina sostiene la debacle de Sudamérica ante Europa en el Mundial

El Mundial 2026 ha sido difícil para Sudamérica. Por primera vez en 24 años solo habrá un representante de la región en cuartos de final, algo que no ocurría desde Corea-Japón 2002, cuando Brasil fue el único que alcanzó esa instancia y que, a la postre, terminaría coronándose como campeón.

De ahí en adelante, Europa se ha llevado el predominio en las fases finales y también en los títulos. Italia en 2006, España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018 levantaron la copa. Una hegemonía que solo pudo cortar la Argentina de Lionel Messi en Qatar 2022 y que en Norteamérica busca repetir la hazaña.

Durante este siglo, la mejor participación sudamericana en la ronda de los ocho mejores fue en Sudáfrica 2010, donde instaló a cuatro representantes en dicha fase: Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Mientras que Chile fue eliminado en octavos de final por la Verdeamarela.

En esta edición, a pesar de que el subcontinente recibió dos cupos más, solo los transandinos continúan con vida. Uruguay, de Marcelo Bielsa, fue una de las grandes decepciones, ya que no pudo superar la fase de grupos que compartió con España, Cabo Verde y Arabia Saudita y se despidió con dos empates y una derrota.

Por su parte, Ecuador logró una heroica clasificación a dieciseisavos tras vencer a Alemania, pero luego fue superado por México. Mientras que la defensiva Paraguay, también venció a los teutones por la vía de los penales en la ronda de 32, pero terminó siendo eliminada por Francia en la de 16.

Brasil que tras su título en 2002 siempre osciló entre cuartos de final y semifinales, culminó su periplo esta vez en octavos, algo que no ocurría desde Italia 90. En esta oportunidad sucumbió ante el poderío de Erling Haaland. El Scratch por primera vez apostó a un técnico extranjero, con el italiano Carlo Ancelotti en la banca, volvió a decepcionar.

Por su parte, Colombia se despidió invicta del Mundial. Cayó por penales ante Suiza y sufrió por su falta efectividad. Solo el 3-1 ante Uzbekistán en el debut hizo olvidar la carencia frente al área rival.

El dominio de Europa nuevamente se ve arrollador, pues seis equipos de la UEFA (Francia, España, Bélgica, Suiza, Noruega e Inglaterra) están en los ocho mejores contra apenas uno de África (el ya eliminado Marruecos) y uno de Conmebol (Argentina).

Eso sí, en las últimas cuatro ocasiones en que ha habido solo un sudamericano en cuartos, este terminó coronándose o llegando a la final. Brasil lo consiguió en 1958, 1994 y 2002, mientras que Argentina cayó dramáticamente en la definición ante Alemania en Italia 90.

Un debate eterno

El presentes de las dos mayores confederaciones del fútbol mundial se ha transformado en tema de debate. De hecho, en estos días, el español Iker Casillas y el argentino Jorge Valdano sostuvieron una acalorada conversación en la televisión mexicana sobre la trascendencia de Sudamérica.

El exarquero del Real Madrid lanzó una frase que encendió la mecha: “El nivel está en Europa. Si pierden Argentina y Colombia, al final, todos son europeos”.

El campeón en México 1986 le respondió con todo. “En Sudamérica tenemos a Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi... y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque... alguno había que poner de Europa, ¿no?”.

Ahí, el campéon en Sudáfrica 2010 presentó un nuevo argumento, presentando a figuras europeas como Michel Platini, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Ferenc Puskás y Paco Gento. Sin embargo, Valdano volvió a responder con seguridad: “Nosotros de segundo escalón también tenemos una veintena”.

Casillas se animó con un desafío para reafirmar su convicción de que el título no volverá esta vez a Sudamérica: “Tengo una apuesta con Jorge de una cena para todos, que es que Argentina no gana el Mundial”.

De todas maneras, hay argumentos estadísticos que le dan la razón a Valdano si se considera el historial completo desde Uruguay 1930. De los 252 enfrentamientos entre los representantes de la Conmebol y la UEFA, Sudamérica ha ganado 104 partidos contra 90 del Viejo Continente, además de registrar 58 empates.

En finales, eso sí, el dato es demoledor: de las 11 veces en que han definido, en ocho se impusieron las escuadras de este lado del mundo (tres veces Argentina y cinco Brasil) y solo en tres los elencos europeos (Alemania ante Argentina en 1990 y 2014 y Francia frente a Brasil en 1998).