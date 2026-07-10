Visitas del gobierno, promesas y hasta burlas a la figura de España: la historia del portazo de Lamine Yamal a Marruecos

La participación de Marruecos en el Mundial reabrió una historia que comenzó varios años antes del debut de Lamine Yamal con España. Durante los últimos días, el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, volvió a referirse al delantero del Barcelona y recordó los intentos que realizó el país africano para convencerlo de representar a los Leones del Atlas.

En la antesala del duelo entre Marruecos y Francia por los cuartos de final (triunfo 2-0 para Les Bleus) Lekjaa insistió en las raíces marroquíes del futbolista y lanzó una provocativa declaración sobre su identidad. “No conozco a ningún español que se llame Jamel (Yamal). No conozco a ningún jugador en toda la historia de la selección española que se llame Jamel”, lanzó.

Pese a esa frase, el dirigente aseguró que la federación aceptó la decisión del atacante de jugar por España. “Hemos respetado la decisión de Yamal. Nunca la hemos cuestionado. Nunca hemos cambiado nuestra actitud hacia Yamal ni hacia su familia, quienes, según tengo entendido, suelen venir a pasar sus vacaciones, especialmente a las provincias del norte, su tierra natal... Siempre serán bienvenidos. Cada jugador toma sus propias decisiones y nunca hemos mezclado la frustración o el orgullo con la elección de una selección”, señaló.

“Esto es fútbol, es la universalidad del deporte. Representar a una selección por una nacionalidad administrativa y por elección propia no cambia en nada los lazos con el país. Nuestra historia y nuestra civilización nos llenan de orgullo, y nos hacen sentir aún más orgullosos cuando la nación marroquí participa, de alguna manera, en el éxito de una selección amiga, hermana y vecina como España”, indicó.

Yamal celebra un gol con España.

Los intentos marroquíes

Las declaraciones se suman a otras realizadas por el presidente de la federación antes del inicio del Mundial. En ese momento manifestó su deseo de enfrentar a España en la definición del torneo y dejó un mensaje dirigido a Yamal. “Espero que nos encontremos con España en la final de la Copa del Mundo para ver si tomó la decisión correcta o no”, comentó.

En esa instancia explicó que la Federación Marroquí desplegó un amplio operativo en su momento para intentar convencer al jugador de jugar poe el cuadro africano. “Nos reunimos con sus padres. Les trasladamos nuestro proyecto, aunque Lamine ya estaba convencido de ir con España”, dijo.

El caso también fue abordado desde España por Albert Luque, exdirector deportivo de la selección, quien reveló que el proceso incluyó la participación de autoridades marroquíes. “No fue un caso fácil. Vino el seleccionador de Marruecos y el Gobierno”, aseguró.

Según Luque, una parte importante de las gestiones estuvo enfocada en Mounir Nasraoui, padre del futbolista y de origen marroquí. La madre de Yamal, Sheila Ebana, nació en Guinea Ecuatorial. “El padre fue más complicado que la madre. Dice que en Marruecos lo van a matar. Es al que más le cuesta entrar en razón”, relató.

Aunque nació en España, Yamal siempre reconoció sus raíces. Durante el Mundial de Qatar 2022, cuando todavía no debutaba on el combinado ibérico, apareció en un video celebrando la clasificación de Marruecos sobre España en los octavos de final. En las imágenes se le veía con una camiseta de la selección marroquí, besando el escudo y realizando bromas.

J’avais grave zappé que Yamal avait célébré l’élimination de l’Espagne par le Maroc à la CDM 2022 🤣🤣 https://t.co/afyJIfauKg pic.twitter.com/38K63SzbS0 — 𝙙𝙮𝙙𝙮 🦅 (@dylxnrld) June 19, 2026

El registro volvió a circular cuando fue convocado por España en 2023 y generó debate sobre la selección que finalmente representaría. Tiempo después, el propio jugador explicó que nunca tuvo dudas cuando llegó el momento de elegir. “Fue algo raro. Sí estaba en mi cabeza el ‘puedo jugar con Marruecos’. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa”, declaró.

Yamal terminó debutando con España en septiembre de 2023 y desde entonces ha sido parte del proceso de la selección absoluta.