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    El duro dardo del presidente de la Federación de Marruecos contra Lamine Yamal: “No conozco ningún español llamado Jemel”

    Fouzi Lekjaa se lanzó contra la joven estrella del Barcelona.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    (260622) -- ATLANTA, June 22, 2026 (Xinhua) -- Lamine Yamal of Spain reacts during the group H match between Spain and Saudi Arabia at the 2026 FIFA World Cup at Atlanta Stadium in Atlanta, the United States, June 21, 2026. (Xinhua/Wang Kaiyan) Wang Kaiyan

    Marruecos enciende los cuartos de final del Mundial 2026. Los Leones del Atlas se medirán con Francia, en la reedición de una de las semifinales de Qatar 2022. Si le ganan a los galos, se medirán con el vencedor entre Bélgica y España. En ese sentido, desde el país africano calentaron un posible duelo con los ibéricos con dardos hacia Lamine Yamal.

    El presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, se lanzó contra la joven estrella del Barcelona: “No conozco a ningún español que se llame Jamel (Yamal). No conozco a ningún jugador en toda la historia de la selección española que se llame Jamel”, afirmó en una entrevista con Onze Mondial.

    Con su declaración enfatizó en las raíces del zurdo, de familia marroquí. Eso sí, también insistió en el respeto hacia su elección “Hemos respetado la decisión de Jamel; nunca la hemos cuestionado”, señaló.

    Nunca hemos cambiado nuestra actitud hacia Jamel ni hacia su familia, quienes, según tengo entendido, suelen venir a pasar sus vacaciones, especialmente a las provincias del norte, su tierra natal. Siempre serán bienvenidos. Cada jugador toma sus propias decisiones y nunca hemos mezclado la frustración o el orgullo con la elección de una selección”, añadió.

    El orgullo marroquí

    Fouzi apeló al orgullo compartido por Yamal: “Esto es fútbol, es la universalidad del deporte. Representar a una selección por una nacionalidad administrativa y por elección propia no cambia en nada los lazos con el país”, reflexionó.

    “Nuestra historia y nuestra civilización nos llenan de orgullo, y nos hacen sentir aún más orgullosos cuando la nación marroquí participa, de alguna manera, en el éxito de una selección amiga, hermana y vecina como España”, concluyó.

    Por otra parte, no es la primera vez que Lekjaa apunta contra Yamal. Antes de que iniciara el Mundial, el dirigente marroquí anticipó el torneo con un potente e irónico mensaje hacia Yamal: “Ahora espero que nos encontremos con España en la final de la Copa del Mundo para ver si tomó la decisión correcta o no”, indicó a Aljazeera360.

    En esa misma entrevista, el timonel de la Federación Marroquí reveló detalles del trabajo que realizó el organismo para convencer a la estrella del Barcelona de jugar con los Leones del Atlas: “Nos reunimos con sus padres. Les trasladamos nuestro proyecto, a él y a la familia, aunque Lamine ya estaba convencido de ir con España. Y le deseamos buena suerte y gran trabajo”, señaló en esa oportunidad.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoSelección de EspañaSelección de MarruecosLamine YamalFederación Marroquí de FútbolFouzi Lekjaa

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