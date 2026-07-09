Hacienda dice que el Mepco asegura que no haya modificaciones en el precio de las bencinas por tres semanas

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció ayer otra fuerte caída de $ 100 para el precio de las gasolinas y de $ 155 en el diésel, con lo cual los combustibles comienzan a acercarse a los niveles que tenían antes del 23 de marzo pasado, cuando el gobierno intervino en el Mepco y traspasó íntegramente el aumento del costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

El anuncio se produjo, paradójicamente, justo cuando Estados Unidos atacó nuevamente a Irán, poniendo fin al acuerdo de alto al fuego alcanzado a medidos de junio, lo que provocó un fuerte salto en los precios internacionales del petróleo, rozando los US$ 80.

Con las tensiones geopolíticas como telón de fondo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue abordado por la prensa respecto de si las nuevas hostilidades iban a generar nuevos aumentos en los precios locales de los combustibles.

Jorge Quiroz aseguró que precios de las bencinas se mantendrán sin cambios por tres semanas debido al Mepco. Dedvi Missene

Desde Teatinos 120, el jefe de la billetera fiscal aseguró que los precios actuales se van a mantener por las próximas tres semanas-. “Ese nivel va a estar fijo ahí, y la situación de la guerra y lo que pasa o no pasa, eso cambia todos los días. Nosotros confiamos en que se va a seguir estabilizando y que esto se pueda mantener después, más allá de estas tres semanas”, aseguró.

Quiroz dijo que “estamos sujetos” al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), “al tenor y letra” de esa herramienta y que su estado actual los deja con la obligación de mantener el precio por tres semanas.

Se estabilizan los precios del petróleo

En la jornada de hoy, los precios internacionales del petróleo moderaron sus variaciones y presentaban tenencias mixtas en Londres y Nueva York.

El crudo Brent, de referencia para Chile, cotizaba con una baja de 1,06% a US$ 78,67 por barril. Esto borró las ganancias previas del contrato, que en la sesión anterior había cerrado con un alza de 5,4%, su mayor incremento diario desde el 4 de mayo.

El WTI de Nueva York, con entrega en agosto, siguió los pasos del Brent, pero luego repuntó hasta los US$ 73,40 por barril. Se trata de un avance de 0,60%, de acuerdo a Tradingview.