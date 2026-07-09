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    Romario lapida a Carlo Ancelotti tras el Mundial: “No puede seguir siendo el entrenador de Brasil después de este fiasco”

    O Baixinho, clave en la cuarta estrella obtenida en 1994, fulminó la continuidad del técnico italiano en la Canarinha.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Romario cuestionó duramente a Carlo Ancelotti. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo. Ueslei Marcelino

    Continúan los coletazos de la eliminación de Brasil a manos Noruega. Su despedida del Mundial provocó una crisis nacional, además de una serie de críticas. Una de ellas provino de Romario, que públicamente pidió la salida de Carlo Ancelotti. El histórico delantero cargó con todo contra el técnico italiano.

    El campeón del mundo en 1994, clave en la obtención de la cuarta estrella del Scratch, cuestionó la continuidad del estratega. Aseguró que, si fuera por él, ya lo hubiese destituido.

    En una transmisión del canal de YouTube RomarioTV, el otrora ariete fue tajante. “No puede seguir siendo el seleccionador de Brasil. Ayer lo habría destrozado (el contrato). Al terminar el partido, habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘Genial, muchas gracias, adiós’, y que se jodan. Le diría que vaya a los tribunales, a ver qué pasa”, comenzó señalando, notoriamente indignado.

    Romario enfatizó en sus críticas hacia Ancelotti: “No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó. Ya lo dije en los tres programas anteriores”,

    Y aquí estoy reafirmándolo. Esto no puede ser, algo tiene que cambiar. ¡No puede ser, carajo!”, continuó.

    Vinícius y Endrick no se escapan de las críticas

    Ancelotti no fue el único blanco de los dardos de Romario. O Baixinho también cuestionó a Vinícius Junior luego de que no lanzara el penal desperdiciado por Bruno Guimarães, que pudo cambiar el futuro de Brasil.

    “Escuché y leí, respecto al penal, que Bruno Guimarães patea mejor que él, que Bruno patea mejores penales, así que la orden era que lo tirara él. Todo bien, muy tranquilo, respetó la orden del entrenador. Pero, hermano, hay que tener actitud. Vinícius es el protagonista, es el mejor que tenemos en la selección. Agarrá la maldita pelota, patea el penal y asunto resuelto”, aseguró.

    Endrick, protagonista tras fallar una clara opción con el encuentro empatado, también fue apuntado por Romario: “Mucha gente dice: ‘Oh, pero es joven’. ¡Al diablo con que sea joven! Tiene que marcar el maldito gol. Joven, intermedio, veterano, ¿a quién le importa? Si está ahí, tiene la responsabilidad de marcar, no hay otra opción”, indicó.

    La culpa de que Endrick fallara el gol fue suya. Cuando llega al área, tiene que concentrarse en marcar, porque es el balón decisivo, el que definirá el partido. Me gusta, creo que va a ser un jugador que nos dará alegrías, pero estuvo terrible”, cerró.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de BrasilRomarioCarlo AncelottiVinícius JuniorViníciusEndrick

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