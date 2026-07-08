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    El “enemigo invisible” que amenaza a la Noruega de Erling Haaland de cara a los cuartos de final del Mundial

    En la antesala al crucial choque con Inglaterra, el plantel nórdico se ha visto azotado por un problema que preocupa al entrenador Ståle Solbakken.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El virus que amenaza a la selección de Noruega en el Mundial 2026.

    La selección de Noruega poco a poco va tumbando muros. Antes de su participación en el Mundial 2026, el conjunto nórdico apenas tenía unos octavos de final en Francia 1998 como máximo registro histórico. Sin embargo, en Norteamérica, han dado un importante paso al eliminar a Costa de Marfil en dieciseisavos y cortar con el poderío de Brasil para avanzar hasta los cuartos.

    De la mano de Erling Haaland, los escandinavos parecen un equipo difícil de batir. No obstante, hay un rival que, por ahora, les está ganando la batalla. No se trata de una selección contraria ni mucho menos, sino que de un “enemigo invisible”.

    Según reveló el entrenador Ståle Solbakken, el plantel está lidiando con un virus que ha dejado complicado a varios miembros del equipo. Naturalmente, esto surge como una amenaza latente para el cruce frente a Inglaterra, que definirá el paso a las semifinales del torneo.

    El director técnico señaló que el delantero Jorgen Strand Larsen es uno de los afectados. El jugador que milita en el Crsytal Palace se vio obligado a perderse los entrenamientos previos al primer partido de la selección en el Mundial contra Irak, y acabó siendo suplente sin llegar a jugar en ese encuentro. De igual manera, Marcus Holmgren Pedersen, que marcó contra Senegal en el segundo partido de la fase de grupos, no pudo jugar contra Brasil debido a que también estaba enfermo.

    Al ser consultado por esta “epidemia” que azota a la plantilla, Solbakken aseguró que se debe al ajetreado calendario que ha tenido Noruega a lo largo del certamen, principalmente, por los constantes viajes y la exposición a distintos tipos de temperatura en estadios y concentraciones. Cabe remarcar que el equipo ha jugado en Boston, Nueva Jersey, de nuevo en Boston, Dallas y Nueva Jersey, recorriendo gran parte de Estados Unidos.

    Solbakken aseguró que un virus aquejó al plantel de Noruega. Foto: Xinhua. Xinhua News Agency.All Rights Reserved

    El caso de Colombia

    Además de Noruega, Colombia también se vio afectado por un cuadro gripal que derivó en el contagio de varios jugadores de cara al partido con Suiza, por los octavos de final. El DT Néstor Lorenzo utilizó la sustitución de James Rodríguez en el partido con Ghana como ejemplo. El estratega aseguró que el capitán no fue reemplazado por molestias físicas o un problema muscular, sino que estaba aquejado por síntomas gripales.

    Posteriormente, fue el propio James el que confirmó su complejo estado. “Hay un virus que me ha afectado a mí y a muchos compañeros”, lanzó. Lo cierto es que esto llevó a Lorenzo a extremar recursos: el cuerpo técnico decidió gestionar minutos y cargas para evitar un desgaste mayor en plena Copa del Mundo.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Selección de NoruegaSelección de InglaterraMundialStåle SolbakkenErling HaalandFútbolCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

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