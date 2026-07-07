SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El problema que afecta a Colombia en la previa a los octavos del Mundial ante Suiza

    Un cuadro gripal ha afectado a varios jugadores del elenco sudamericano, poniendo en riesgo su presencia en el crucial partido con los helvéticos.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Colombia enfrenta un virus en la previa del partido ante Suiza, por los octavos de final del Mundial. Foto: FIFA

    A lo largo del Mundial 2026, Colombia se ha caracterizado por registrar un buen rendimiento e imponerse en la mayoría de sus partidos. Sin ir más lejos, tanto en el Grupo K del certamen como en los dieciseisavos de final, los cafetaleros derrotaron con jerarquía a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Ghana. Incluso, en el único empate que tienen, ante Portugal, fueron ampliamente superiores y merecieron la victoria.

    Sin embargo, de cara al choque de octavos de final contra Suiza, el conjunto caribeño parece inclinarse ante un rival inesperado. No se trata de una selección potente ni mucho menos, sino que de un virus que ha afectado a gran parte del plantel.

    Según declaró en conferencia de prensa el entrenador Néstor Lorenzo, un cuadro gripal se apoderó de la concentración de la selección colombiana en Vancouver. Para dar cuenta de esta problemática, el director técnico utilizó la sustitución de James Rodríguez en el partido con Ghana como ejemplo. El estratega aseguró que el capitán no fue reemplazado por molestias físicas o un problema muscular, sino que estaba aquejado por síntomas gripales.

    En el partido con Ghana, algunos jugadores de la selección colombiana empezaron con los síntomas de un cuadro gripal. Foto: Xinhua/Cheng Min.

    Posteriormente, fue el propio James el que confirmó su complejo estado. “Hay un virus que me ha afectado a mí y a muchos compañeros”, lanzó. Lo cierto es que esto llevó a Lorenzo a extremar recursos: el cuerpo técnico decidió gestionar minutos y cargas para evitar un desgaste mayor en plena Copa del Mundo.

    De esta manera, en Colombia esperan recuperar a sus jugadores a la brevedad y que estén disponibles para el crucial duelo de octavos. En Vancouver, este martes a las 16 horas de Chile, se enfrentarán a Suiza por un boleto rumbo a la ronda de los ocho mejores.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Selección de ColombiaJames RodríguezNéstor LorenzoFútbolCopa del MundoSelección de SuizaMundial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja al menos cinco fallecidos

    Franja de Maricunga: dos mineras anuncian importante hallazgo de oro e inician explotación en el norte del país

    Petróleo sube tras reporte de ataque iraní a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país

    Lo más leído

    1.
    “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“: la prensa de Bélgica se burla de Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

    “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“: la prensa de Bélgica se burla de Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

    2.
    La ira de Tuchel con el VAR del chileno Juan Lara tras vencer a México en el Mundial: “¿Tres sudamericanos? No son buenos"

    La ira de Tuchel con el VAR del chileno Juan Lara tras vencer a México en el Mundial: “¿Tres sudamericanos? No son buenos"

    3.
    Quién es Alf-Inge Haaland, el padre del goleador de Noruega que guía los destinos del Androide que brilla en el Mundial

    Quién es Alf-Inge Haaland, el padre del goleador de Noruega que guía los destinos del Androide que brilla en el Mundial

    4.
    Lionel Messi contra Mohamed Salah: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026

    Lionel Messi contra Mohamed Salah: a qué hora y dónde ver los últimos partidos de los octavos de final del Mundial 2026

    5.
    El juicio de la prensa de España a Cristiano Ronaldo tras su último Mundial con Portugal: “La crónica de un fracaso anunciado”

    El juicio de la prensa de España a Cristiano Ronaldo tras su último Mundial con Portugal: “La crónica de un fracaso anunciado”

    6.
    El dardo de Bélgica tras eliminar a Estados Unidos del Mundial: “Toda la saga de Balogun fue como un impulso extra”

    El dardo de Bélgica tras eliminar a Estados Unidos del Mundial: “Toda la saga de Balogun fue como un impulso extra”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    ¿Lluvia en Santiago? Revisa las regiones que tendrán precipitaciones esta semana, según el pronóstico

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, martes 7 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 7 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    RM seguirá bajo alerta ambiental este martes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    RM seguirá bajo alerta ambiental este martes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país
    Chile

    Fuertes vientos y precipitaciones deja sistema frontal en el sur del país

    Dos sujetos detenidos y más de tres kilos de droga decomisada en Conchalí

    Así funciona la red de Metro este martes 7 de julio: todo el servicio está disponible

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%
    Negocios

    Samsung sufre dura caída en bolsa pese a que sus utilidades saltaron 1.800%

    Petróleo sube tras reporte de ataque iraní a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

    Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto eléctrico para saldar deuda con distribuidoras sin subir cuentas de luz

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio
    Tendencias

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    “Nadie los ve; les falta talento”: el ninguneo de un singlista a doblistas que enciende la lucha por los premios en la ATP
    El Deportivo

    “Nadie los ve; les falta talento”: el ninguneo de un singlista a doblistas que enciende la lucha por los premios en la ATP

    “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“: la prensa de Bélgica se burla de Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

    El regalo y la amistad entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Bersuit Vergarabat: “Estábamos en Chile cuando fue la revuelta social, fue muy simbólico”
    Cultura y entretención

    Bersuit Vergarabat: “Estábamos en Chile cuando fue la revuelta social, fue muy simbólico”

    Hombres y mujeres que cambiaron nuestro mundo: 10 poetas estadounidenses que revolucionaron la literatura moderna

    Oficio del IND afirma que no tenía reservas ni solicitudes formales para conciertos de BTS en el Estadio Nacional

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro
    Mundo

    Presidente electo de Colombia ordena detener el proceso de transición con el “gobierno corrupto” de Gustavo Petro

    Deslizamiento de tierra en el noroeste de China deja al menos cinco fallecidos

    Hamas reitera su “total compromiso” con la propuesta de Estados Unidos para Gaza y acusa a Israel de “sabotaje”

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare