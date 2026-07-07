El problema que afecta a Colombia en la previa a los octavos del Mundial ante Suiza

Colombia enfrenta un virus en la previa del partido ante Suiza, por los octavos de final del Mundial. Foto: FIFA

A lo largo del Mundial 2026, Colombia se ha caracterizado por registrar un buen rendimiento e imponerse en la mayoría de sus partidos. Sin ir más lejos, tanto en el Grupo K del certamen como en los dieciseisavos de final, los cafetaleros derrotaron con jerarquía a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Ghana. Incluso, en el único empate que tienen, ante Portugal, fueron ampliamente superiores y merecieron la victoria.

Sin embargo, de cara al choque de octavos de final contra Suiza, el conjunto caribeño parece inclinarse ante un rival inesperado. No se trata de una selección potente ni mucho menos, sino que de un virus que ha afectado a gran parte del plantel.

Según declaró en conferencia de prensa el entrenador Néstor Lorenzo, un cuadro gripal se apoderó de la concentración de la selección colombiana en Vancouver. Para dar cuenta de esta problemática, el director técnico utilizó la sustitución de James Rodríguez en el partido con Ghana como ejemplo. El estratega aseguró que el capitán no fue reemplazado por molestias físicas o un problema muscular, sino que estaba aquejado por síntomas gripales.

En el partido con Ghana, algunos jugadores de la selección colombiana empezaron con los síntomas de un cuadro gripal. Foto: Xinhua/Cheng Min.

Posteriormente, fue el propio James el que confirmó su complejo estado. “Hay un virus que me ha afectado a mí y a muchos compañeros”, lanzó. Lo cierto es que esto llevó a Lorenzo a extremar recursos: el cuerpo técnico decidió gestionar minutos y cargas para evitar un desgaste mayor en plena Copa del Mundo.

De esta manera, en Colombia esperan recuperar a sus jugadores a la brevedad y que estén disponibles para el crucial duelo de octavos. En Vancouver, este martes a las 16 horas de Chile, se enfrentarán a Suiza por un boleto rumbo a la ronda de los ocho mejores.