Quién es Alf-Inge Haaland, el padre del goleador de Noruega que guía los destinos del Androide que brilla en el Mundial

Quién es Alf-Inge Haaland, el padre del goleador de Noruega que guía los destinos de la carrera del Androide. Foto: @alfiehaaland

Erling Haaland volvió a ser el héroe de Noruega y se toma las portadas del planeta. Anotó dos veces ante Brasil y clasificó a su selección a los cuartos de final del Mundial. “Creo que es el día más increíble de la historia de Noruega. Si tengo una o dos oportunidades, generalmente terminan convirtiéndose en gol. No sé cómo lo hago, pero se trata de estar concentrado. Así entonces la oportunidad llega”, señaló el Androide.

“He alcanzado mi mejor nivel un par de veces en este torneo, pero volveré a alcanzar un nuevo máximo”, complementó. Mientras el delantero celebraba, en el palco observaba Alf-Inge Haaland.

No se trata de una presencia protocolar. El padre del goleador es su principal consejero y participa en las decisiones deportivas más importantes de su carrera. Desde que Erling debutó como profesional, ha sido uno de los responsables de una planificación que ha marcado cada uno de sus pasos.

Desde muy joven, el atacante creció bajo la convicción de que cada decisión debía responder a un proyecto deportivo. Esa filosofía explica que rechazara llegar demasiado pronto a un grande europeo. Primero dejó el Molde para fichar por el Red Bull Salzburg, donde terminó de explotar.

Luego eligió el Borussia Dortmund por encima de otros clubes que ofrecían mejores contratos. Finalmente recaló en el Manchester City, donde encontró el escenario ideal para convertirse en el delantero que buscaba Pep Guardiola.

Alfie, como es conocido, nunca ha tomado las decisiones de la trayectoria de su hijo en solitario. Durante años trabajó junto al fallecido representante Mino Raiola y, tras su muerte en 2022, continuó esa labor con Rafaela Pimenta, quien heredó la agencia del italiano. En ese círculo reducido, Alf-Inge acompaña a su hijo en las reuniones, participa en las negociaciones y analiza las distintas alternativas antes de cada paso.

También está encima de la estricta rutina del atacante, con la que busca no dejar ningún detalle al azar en su preparación para mantenerse en el alto rendimiento.

Por eso, cada vez que habla públicamente, el mercado pone atención. Horas antes del duelo ante Brasil volvió a instalar la posibilidad de que Erling juegue algún día en el Real Madrid.

Pero antes de convertirse en el principal asesor del goleador noruego, Alf-Inge también construyó su propia carrera como futbolista.

Erling Haaland le marcó dos goles a Brasil. Foto: FIFA

Defensor de Premier League

Nacido el 23 de noviembre de 1972 en Bryne, una pequeña localidad del suroeste de Noruega, Alfie Haaland formó en el Bryne FK, el mismo club donde años más tarde comenzó Erling. Debutó con apenas 18 años y destacó por su versatilidad, ya que podía desempeñarse como defensor o volante de contención.

Su rendimiento le abrió las puertas del Nottingham Forest en 1993. Permaneció cuatro temporadas, vivió el ascenso y el descenso del club y se consolidó en el fútbol inglés.

En 1997 fichó por el Leeds United. Allí fue parte del equipo que terminó tercero en la Premier League 1999-2000 y clasificó a la Champions League. También fue en esa ciudad donde ocurrió un hecho decisivo para la historia de la familia: el 21 de julio de 2000 nació Erling Braut Haaland.

Después pasó al Manchester City, donde jugó entre 2000 y 2003. En total disputó cerca de 200 partidos en el fútbol inglés y vistió 34 veces la camiseta de Noruega. Su mayor logro con la selección fue disputar el Mundial de Estados Unidos 1994, el mismo país donde décadas más tarde su hijo se lucha por ser uno de los goleadores de la Copa del Mundo. Actualmente está igualado en conquistas con Lionel Messi y Kylian Mbappé (7).

Haaland padre en su etapa en el Manchester City. Foto: @mancity

El cerebro detrás del Androide

Tras retirarse, Alf-Inge no se alejó del fútbol. Comenzó a estudiar el mercado de fichajes y el funcionamiento de las principales academias europeas. Esa experiencia, sumada a su carrera como jugador, le permitió asumir un rol activo en el desarrollo de Erling.

También ha procurado mantener un entorno reducido alrededor de su hijo. Quienes conocen el funcionamiento de la familia lo describen como una persona analítica, involucrada en cada decisión y poco impulsiva.

El doblete frente a Brasil nuevamente instala a Erling Haaland en el centro de la escena internacional. Con siete goles en el Mundial y la clasificación inédita de Noruega a los cuartos de final, el delantero lidera la mejor campaña de la historia de su selección.

Al mismo tiempo, volvió a cobrar protagonismo la figura de Alf-Inge. Más allá de los goles y los récords de su hijo, sigue siendo quien participa en la planificación de su carrera y quien ha acompañado cada una de las decisiones que lo llevaron a convertirse en una de las principales figuras del fútbol mundial.

Pese a que las especulaciones crecen, sobre todo tras los dichos del padre sobre un posible futuro en el Real Madrid, Erling Haaland concentra sus fuerzas en la Copa del Mundo. “Espero que esto fomente el mismo orgullo de jugar para Noruega. Es algo inimaginablemente importante. Para ser honesto, no le di mucha importancia cuando era joven. Ahora creo que hemos madurado”, reconoció este domingo.