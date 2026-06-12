México anotó el primer triunfo: revisa los resultados y las tablas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur vs. República Checa - 11 de junio - 22 horas

República Checa vs. Sudáfrica - 18 de junio - 12 horas

México vs. Corea del Sur - 18 de junio - 21 horas

República Checa vs. México - 24 de junio - 21 horas

Sudáfrica vs. Corea del Sur - 24 de junio - 21 horas

Tabla:

Posición Partidos jugados Partidos ganados Partidos empatados Partidos perdidos Diferencia de goles Puntos 1 México 1 0 0 +2 3 2 República Checa 0 0 0 0 0 3 Corea del Sur 0 0 0 0 0 4 Sudáfrica 0 0 1 -1 0

Grupo B

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - 12 de junio - 15 horas

Qatar vs. Suiza - 13 de junio - 15 horas

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina - 18 de junio - 15 horas

Canadá vs. Qatar - 18 de junio - 18 horas

Suiza vs. Canadá - 24 de junio - 15 horas

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar - 24 de junio - 15 horas

Grupo C

Brasil vs. Marruecos - 13 de junio - 18 horas

Haití vs. Escocia - 13 de junio - 21 horas

Escocia vs. Marruecos - 19 de junio - 18 horas

Brasil vs. Haití - 19 de junio - 20:30 horas

Marruecos vs. Haití - 24 de junio - 18 horas

Escocia vs. Brasil - 24 de junio - 18 horas

Grupo D

Estados Unidos vs. Paraguay - 12 de junio - 21 horas

Australia vs. Turquía - 14 de junio - 00 horas

Estados Unidos vs. Australia - 19 de junio - 15 horas

Turquía vs. Paraguay - 19 de junio - 23 horas

Paraguay vs. Australia - 25 de junio - 22 horas

Turquía vs. Estados Unidos - 25 de junio - 22 horas

Grupo E

Alemania vs. Curazao - 14 de junio - 13 horas

Costa de Marfil vs. Ecuador - 14 de junio - 19 horas

Alemania vs. Costa de Marfil - 20 de junio - 16 horas

Ecuador vs. Curazao - 20 de junio - 20 horas

Ecuador vs. Alemania - 25 de junio - 16 horas

Curazao vs. Costa de Marfil - 25 de junio - 16 horas

Grupo F

Países Bajos vs. Japón - 14 de junio - 16 horas

Suecia vs. Túnez - 14 de junio - 22 horas

Países Bajos vs. Suecia - 20 de junio - 13 horas

Túnez vs. Japón - 21 de junio - 00 horas

Túnez vs. Países Bajos - 25 de junio - 19 horas

Japón vs. Suecia - 25 de junio - 19 horas

Grupo G

Bélgica vs. Egipto - 15 de junio - 15 horas

Irán vs. Nueva Zelanda - 15 de junio - 21 horas

Bélgica vs. Irán - 21 de junio - 15 horas

Nueva Zelanda vs. Egipto - 21 de junio - 21 horas

Nueva Zelanda vs. Bélgica - 26 de junio - 23 horas

Egipto vs. Irán - 26 de junio - 23 horas

Grupo H

España vs. Cabo Verde - 15 de junio - 12 horas

Arabia Saudita vs. Uruguay - 15 de junio - 18 horas

España vs. Arabia Saudita - 21 de junio - 12 horas

Uruguay vs. Cabo Verde - 21 de junio - 18 horas

Uruguay vs. España - 26 de junio - 20 horas

Cabo Verde vs. Arabia Saudita - 26 de junio - 20 horas

Grupo I

Francia vs. Senegal - 16 de junio - 15 horas

Irak vs. Noruega - 16 de junio - 18 horas

Francia vs. Irak - 22 de junio - 17 horas

Noruega vs. Senegal - 22 de junio - 20 horas

Noruega vs. Francia - 26 de junio - 15 horas

Senegal vs. Irak - 26 de junio - 15 horas

Grupo J

Argentina vs. Argelia - 16 de junio - 21 horas

Austria vs. Jordania - 17 de junio - 00 horas

Argentina vs. Austria - 22 de junio - 13 horas

Jordania vs. Argelia - 22 de junio - 23 horas

Argelia vs. Austria - 27 de junio - 22 horas

Jordania vs. Argentina - 27 de junio - 22 horas

Grupo K

Portugal vs. R.D Congo - 17 de junio - 13 horas

Uzbekistán vs. Colombia - 17 de junio - 22 horas

Portugal vs. Uzbekistán - 23 de junio - 13 horas

Colombia vs. R.D Congo - 23 de junio - 22 horas

Colombia vs. Portugal - 27 de junio - 19:30 horas

R.D Congo vs. Uzbekistán 27 de junio - 19:30 horas

Grupo L

Inglaterra vs. Croacia - 17 de junio - 16 horas

Ghana vs. Panamá - 17 de junio - 19 horas

Inglaterra vs. Ghana - 23 de junio - 16 horas

Panamá vs. Croacia - 23 de junio - 19 horas

Croacia vs. Ghana - 27 de junio - 17 horas

Panamá vs. Inglaterra - 27 de junio - 17 horas

Dieciseisavos de final:

2A vs. 2B - 28 de junio - 15 horas

1C vs. 2F - 29 de junio - 13 horas

1E vs. 3ABCDF - 29 de junio - 16:30 horas

1F vs. 2C - 29 de junio - 21 horas

2E vs. 2I - 30 de junio - 13 horas

I1 vs. 3CDFGH - 30 de junio - 17 horas

1A vs. 3CEFHI - 30 de junio - 21 horas

1L vs. 3EHIJK - 1 de julio - 12 horas

IG vs. 3AHIJ - 1 de julio - 16 horas

1D vs. 3BEFIJ - 1 de julio - 20 horas

1H vs. 2J - 2 de julio - 15 horas

2K vs. 2L - 2 de julio - 19 horas

1B vs. 3EFGIJ - 2 de julio - 23 horas

2D vs. 2G - 3 de julio - 14 horas

1J vs. 2H - 3 de julio - 18 horas

1K vs. 3DEIJL - 3 de julio - 21:30 horas

Octavos de final:

2A/2B vs. 1F/2C - 4 de julio - 13 horas

1E/3ABDCDF vs. 1I/3CDFGH - 4 de julio - 17 horas

1C/2F vs. 2E/2I - 5 de julio - 16 horas

1A/3CEFHI vs. 1L/3EHIJK - 5 de julio - 20 horas

2K/2L vs. 1H/2J - 6 de julio - 15 horas

1D/3BEFIJ vs. 1G/3AEHIJ - 6 de julio - 20 horas

1J/2H vs. 2D/2G - 7 de julio - 16 horas

1B/3EFGIJ vs. 1K/3DEIJL - 16 horas

Cuartos de final:

Ganador Llave 1 vs. Ganador Llave 2 - 9 de julio - 16 horas

Ganador Llave 5 vs. Ganador Llave 6 - 10 de julio - 15 horas

Ganador Llave 3 vs. Ganador Llave 4 - 11 de julio - 17 horas

Ganador Llave 7 vs. Ganador Llave 8 - 11 de julio - 21 horas

Semifinales:

Ganador Cuartos 1 vs. Ganador Cuartos 2 - 14 de julio - 15 horas

Ganador Cuartos 3 vs. Ganador Cuartos 4 - 15 de julio - 15 horas

Tercer Lugar:

Perdedor Semi 1 vs. Perdedor Semi 2 - 18 de julio - 17 horas

Final:

Ganador Semi 1 vs. Ganador Semi 2 - 19 de julio - 15 horas