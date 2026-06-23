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    Argelia remonta ante Jordania en un emocionante partido y le da a Argentina el primer lugar de su grupo

    El equipo africano debió trabajar bastante para quedarse la victoria. Con este resultado, la Albiceleste ganó su zona y los asiáticos quedaron eliminados.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Argelia logró una victoria clave en su objetivo de clasificar a la siguiente fase. Foto: fifa.com

    El último partido de la jornada dejó muchas emociones. Argelia y Jordania se medían para seguir con vida en el Mundial. Ambos venían de caer en su estreno, por lo que una victoria era fundamental para mantenerse en la cita. Así, el triunfo fue para el cuadro africano, que se impuso por 2-1, en un emocionante partido.

    Sin embargo, fueron los Valientes quienes abrieron la cuenta en el minuto 36. El mediocampista Ramiz Zerrouki cometió un error garrafal en la salida de balón al jugar por el centro, lo que permitió a los jordanos crear una jugada rápida entre el carrilero izquierdo Mohannad Abu Taha y Al-Tamari, cuyo disparo deficiente dentro del área se convirtió en una asistencia para Nizar Al-Rashdan, quien puso el 1-0, con un remate bajo que no pudo contener Luca Zidane.

    Los Zorros del Desierto reaccionaron y su remontada llegó bien adentro del partido. A los 69′, Nadhir Benbouali anotó el empate de cabeza tras un tiro de esquina de Riyad Mahrez.

    Los minutos finales fueron electrizantes, como ambos equipos buscando la victoria, pero fueron los del norte de África los que llegaron al triunfo a los 82′, a través de Amine Gouidi, quien aprovechó una desinteligencia defensiva luego de un córner y metió el pie para poner el 2-1 final.

    Un duro golpe

    El resultado fue un duro golpe para Jordania, que se transformó en un nuevo eliminado de la cita, a falta de una fecha. Además, se despedirán midiéndose ante el campeón del mundo Argentina, que se quedó con el primer lugar del Grupo J gracias al desempate olímpico, pues si bien puede ser alcanzado por Austria o Argelia, a ambas ya las derrotó.

    En tanto, el elenco argelino definirá contra los europeos su paso a la siguiente ronda, ya sea como segundo o como uno de los mejores terceros.

    Más sobre:Mundial 2026ArgeliaJordaniaArgentina

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