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    Sergio Urzúa advierte sobre el impacto de la IA en el mercado laboral y lo difícil de que Chile llegue al pleno empleo

    “En Chile hay demasiadas señales de que algo está pasando en materia laboral", dijo el académico de la Universidad de Maryland.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Reinaldo Ubilla

    El mercado laboral es uno de los grandes problemas de la economía chilena. De acuerdo al INE, el país encadena cuatro meses de destrucción de trabajo formal mientras que el desempleo completó en julio tres meses seguidos por encima del 9%.

    Y la escenario no se ve demasiado halagüeño. Al menos se desprende del análisis del economista de la Universidad de Maryland, Sergio Urzúa, quien si bien valoró el “punto de partida” que supone la puesta en marcha de la megarreforma, advirtió al mismo tiempo sobre el impacto que tendrá en algunos sectores de la economía el empuje de la inteligencia artificial.

    “En Chile hay demasiadas señales de que algo está pasando en materia laboral. Si tú miras la creación de empleo, ¿se crea empleo? Sí, poco, pero se crea. ¿Se crea empleo formal? No, el empleo formal viene cayendo en Chile. El empleo informal viene creciendo”, sostuvo.

    En conversación con T13 Radio, el experto dijo que el mercado laboral chileno es muy rígido, que viene “golpeado” por 10 años de reformas que lo encarecieron, apuntando a iniciativas como las 40 horas, la Ley Karin y además lo que significa la indemnización por años de servicio.

    “Tienes una institucionalidad legal que ha colapsado los tribunales. La ley Karin hoy día es un peso para la Dirección del Trabajo gigantesco. Hay que hacer algo al respecto”, comentó.

    Y es en ese contexto en que el investigador internacional CLAPES UC cree el mercado laboral se ve “afectado doblemente” por la inteligencia artificial.

    Consultado sobre si la economía chilena podrá regresar en algún minuto al ansiado pleno empleo, el académico de ClapesUC afirmó que “con estas reglas, no”.

    “Es que yo creo que hay que flexibilizar el mercado laboral. “Es importante generar incentivos para que los trabajadores puedan reinventarse”, sostuvo en la conversación.

    En una mirada sobre las “elasticidades del pasado”, Urzúa comentó que los tiempos han cambiado en materia laboral y que si antes un punto de crecmiento económico implicaba algo así como 40.000 nuevos puestos de trabajo, hoy cree que ese mismo punto crea “bastante menos”.

    Más sobre:DesempleoMercado laboral

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