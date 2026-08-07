Se conectó vía zoom: Vozinha cumple con sus compromisos comerciales y aparece en seminario de Río de Janeiro

Se conectó de manera telemática: Vozinha cumple con sus compromisos comerciales y aparece en seminario de Río de Janeiro. Foto: @rioinnovationweek

Vozinha finalmente sí participó del Rio Innovation Week. Sin embargo, su presencia se dio vía telemática. El guardameta permanece en Chile, tras su presentación en Colo Colo.

La semana pasada, el representante Bernardo Vasconcelos, había explicado a El Deportivo que el futbolista nunca se comprometió a viajar y que su participación sería compatible con sus obligaciones en Colo Colo. “De ninguna manera estará la próxima semana en Brasil, como se ha dicho”, dijo.

Durante la actividad, a través de una videollamada, el guardameta abordó el impacto que tuvo el Mundial 2026 en su carrera y en la visibilidad de Cabo Verde. “Mi vida dio un vuelco. El mundo pasó a conocer nuestra historia y nuestro país, que es pequeño, pero está lleno de personas increíbles y trabajadoras. Mi experiencia ha sido excelente. Solo tengo que agradecer a Dios”, señaló.

La organización del evento explicó que Vozinha intervino de forma online debido a su fichaje en Colo Colo. El martes fue presentado ante la prensa y el miércoles se organizó una bienvenida multitudinaría en el estadio Monumental.

En el conversatorio, el arquero abordó su vínculo con Brasil. Explicó que su nombre, Josimar, fue elegido por su padre en homenaje al exlateral de la Canarinha que disputó el Mundial de México 1986. También mencionó el aspecto cultural. “Tenemos muchas cosas en común, como la buena música, buena gastronomía y gusto por las fiestas”, comentó.

Además, reveló que sus referentes son Dida, Tafarel y Rogério Ceni. Además recordó la influencia de la música brasileña durante su infancia. “Mi abuela era muy fan de Roberto Carlos y Roberta Miranda. Siempre escuchábamos a Ivete Sangalo por sus canciones y el Carnaval. También escuchaba mucho a Cidade Negra, Gabriel, o Pensador, y al grupo Revelaçao. Me gusta mucho Seu Jorge”, afirmó.

Respecto de la participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo, sostuvo que la campaña permitió dar mayor visibilidad al país. “Mucha gente en el mundo no sabía dónde quedaba. Ahora lo saben. Siempre entramos a la cancha para honrar nuestra bandera”, indicó.