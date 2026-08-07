Operativo policial deja 10 detenidos y 2,1 toneladas de marihuana incautadas

10 detenidos y 2,1 toneladas de marihuana decomisada dejó un operativo policial realizado por la Fiscalía de Antofagasta en conjunto con el OS9 de Carabineros.

De acuerdo a la información policial, se trata de dos operativos en donde se logró desbaratar dos organizaciones criminales e incautar la droga, la cual se encuentra avaluada en más de $24 millones.

Uno de los operativos se desarrollo Lampa, donde se detuvo a seis personas y se decomisaron 1,5 toneladas de droga. Mientras que el segundo se llevó a cabo en la comuna de San Bernardo, donde se detuvo a cuatro personas y se decomisó 500 kilos de droga.

Según fue dado a conocer, la droga, que contaba con diferentes rótulos y marcas, tenía por objetivo ser comercializada en la Región Metropolitana.

El general de Carabineros, inspector Rodrigo Espinoza, detalló que “este es un procedimiento, muy muy delicado porque son varios días de vigilancia, son cientos de kilómetros de vigilancia, desde donde se origina el procedimiento hasta los lugares donde se pudieron hacer estos decomisos, las detenciones”.

En relación a los detenidos, estos corresponden a cuatro chilenos y seis sujetos de nacionalidad colombiana.

En tanto, el fiscal Juan Castro Bekios, de la Fiscalía Regional de Antofagasta, detalló que “son dos cargamentos que se transportan hasta la Región Metropolitana, presumiblemente para la distribución y el consumo de la región, y probablemente también algunas otras regiones del sur, por la cantidad de drogas y por la cantidad de dosis que esto implica”.

Asimismo apuntó que “durante este último año, 2026, se están incautando por mes, a raíz del trabajo mancomunado del Ministerio Público, con las policías y las demás instituciones, como el Servicio Nacional de Aduanas, el Ejército de Chile también, 7.5 toneladas mensuales, 1.7 toneladas semanales, 248 kilos diarios, y si queremos llegar al extremo, en una hora, 10 kilos de droga diario”.