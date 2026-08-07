DC cuestiona detención de dirigentes de la Confusam y asegura que procedimiento fue “desproporcionado e injustificable”

Mediante una declaración pública divulgada este viernes, la directiva nacional de la Democracia Cristiana (DC) cuestionó la detención de representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam) durante una manifestación en la Alameda de Santiago.

Este jueves, la organización de funcionarios de la salud municipal realizó una marcha hacia La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast en la que exigían el pago de deuda con los municipios por no pago de incremento del per cápita.

La protesta culminó con la intervención de Carabineros y detenciones de manifestantes, entre ellos Gabriela Flores, militante falangista y presidenta nacional de la Confusam.

La DC hizo ver “su más enérgico rechazo a la actuación de Carabineros de Chile frente a dirigentes y dirigentas de la Confusam”.

La tienda opositora sostuvo que Flores y otros funcionarios de salud “mientras ejercían pacíficamente su derecho a manifestarse y buscaban entregar una carta a las autoridades de gobierno, fueron detenidos mediante un procedimiento que, según los antecedentes conocidos públicamente, resulta desproporcionado e injustificable”.

“En democracia, el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la representación de las organizaciones sociales deben ser resguardados y nunca enfrentados con un uso excesivo de la fuerza. La labor de las policías es garantizar el orden público con estricto apego a la ley y con pleno respeto a la dignidad de las personas”, recalcó la DC, llamando al gobierno a adoptar medidas para evitar que hechos como estos se repitan.

La propia Confusam, en tanto, acusó un “excesivo uso de la fuerza” por parte de la policía uniformada con un representante de regiones que, según acusan, “fue arrojado al suelo y mordido por un perro ante la pasividad de la policía”.

“Creemos que no es la manera que este gobierno debe tratar a funcionarios de la Salud que se manifestaron pacíficamente. No somos delincuentes. No somos terroristas. Somos trabajadores y trabajadoras de la Atención Primaria que luchamos por que se le pague a las comunas más de $21 mi millones que el Ministerio de Salud les debe de per cápita para financiar las atenciones de miles de usuarios y usuarias a lo largo del país”, señalaron.