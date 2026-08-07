Ministerio de Ciencia y municipio de Temuco planifican programa piloto para formar estudiantes de enseñanza media en ciberseguridad

La municipalidad de Temuco, el Ministerio de Ciencia y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) articularon una alianza para comenzar próximamente la aplicación de un plan piloto en establecimientos con educación técnico profesional de la comuna para formar alumnos en ciberseguridad .

Lo anterior tras una reunión de trabajo entre las entidades mencionadas y otras autoridades.

Según detallaron desde la municipalidad de Temuco, “la iniciativa contempla el desarrollo de un programa piloto de ciberseguridad dirigido a estudiantes de tercero y cuarto medio de dos liceos técnicos de la comuna, experiencia que podría transformarse en un modelo replicable para otras ciudades del país”.

Municipalidad de Temuco

Esta posibilidad también resaltó la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quién enfatizó que desde la cartera esperan aplicar este plan durante este año.

“Como Ministerio de Ciencia tenemos la responsabilidad de vincular el conocimiento con las políticas públicas, y la ciberseguridad permite que ese conocimiento se transfiera digitalmente de manera segura. Estamos muy contentos porque, si este piloto resulta exitoso, podremos proyectarlo hacia otras regiones de Chile”, destacó la secretaria de Estado.

Por su parte, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, señaló que buscan en la comuna “construir un ecosistema tecnológico-industrial que permita a nuestros estudiantes adquirir microcredenciales que serán fundamentales para su futuro laboral”.

“Es una iniciativa inédita en Chile y que, además, nos permitirá incorporar nuevas competencias en áreas estratégicas. Temuco se puede transformar en un laboratorio de modernización de la educación técnica profesional”, destacó el jefe comunal.