Impacto de la remodelación de Plaza Baquedano: velocidad de circulación cayó un 67%

Algunos la conocen como Plaza Baquedano, otros como Plaza Italia. Ubicada en Providencia, fue inaugurada en 1928 en honor del líder chileno durante la Guerra del Pacífico, el general Manuel Baquedano.

Lugar de festejos, en los últimos años también fue el epicentro del estallido social, tras el cual comenzó a sufrir serios daños, llegando incluso a tener que retirarse del lugar la estatua de Baquedano, para luego ser restaurada.

Este año, de la mano de una inédita intervención urbana de modernización que significó una serie de cambios viales en el sector, el general Baquedano volvió al sector. La escenografía, eso sí, ahora es otra, ya sin la clásica rotonda, que dio paso a vías continuas.

Baquedano. Foto: Andres Perez Andres Perez

Considerando este escenario, el Centro Interdisciplinario de Data Science UDP realizó el estudio “Impacto de la remodelación de la Plaza Baquedano sobre las velocidades de circulación: Evidencia antes y después de las obras del proyecto Nueva Alameda (2024–2026)”.

El documento señala que la velocidad relativa cayó un 67%: los vehículos que antes circulaban a un 80% de la velocidad máxima permitida hoy lo hacen a un 26%.

Por otro lado, añade, parte de la congestión se trasladó a la Costanera Norte, ruta que perdió un 30% de velocidad en horario punta. Mientras que la calle Condell cayó un 18%. El patrón es consistente con una redistribución temporal y espacial del tráfico, indican los responsables del estudio.

Y es que las obras de remodelación de la Plaza Baquedano -octubre de 2024 a marzo de 2026- no solo eliminaron la rotonda, sino que incorporaron una ciclovía y redujeron de dos a una las pistas del eje oriente–poniente entre las calles Seminario e Irene Morales.

“Comparando semanas equivalentes de 2024 y 2026 en un radio de 1 kilómetro de la plaza, la velocidad media aumentó un 6,4 % en el día completo, pero cayó un 8,2 % en horario punta en la mañana y un 4,3 % en horario punta durante la tarde ”, establece Matthieu Marechal, investigador y responsable del estudio.

Francisco Bilbao y Eliodoro Yáñez

La investigación revela que fuera de las horas punta la mayoría de las vías aumentan su velocidad, con alzas de hasta un 41% (calle Livingstone) y un 30% (Eliodoro Yáñez) en el día completo.

“El patrón es consistente con una redistribución temporal y espacial del tráfico. No es posible aislar por completo el efecto de las obras de otros cambios ocurridos entre 2024 y 2026, como variaciones en la presencialidad laboral”, indica Marechal.

El responsable del estudio señala que durante el horario punta de la mañana (7:45-8:30 horas), la reducción de velocidades observada en este estudio es importante y estadísticamente significativa. Varias reducciones de velocidad indican una estrategia de evitamiento por parte de los conductores.

”El eje Francisco Bilbao-Curicó, que es una alternativa al eje Providencia-Alameda en el sentido oriente-poniente, también registra una importante reducción de su velocidad promedio (-39,4% para la Avenida Francisco Bilbao y -15,7% para la Avenida Curicó). En resumen, el horario punta de la mañana es, de lejos, el más afectado por la remodelación de la Plaza Baquedano", añade Marechal.

Considerando el día completo, el estudio concluye que hay un aumento estadísticamente significativo de las velocidades, que no puede explicarse únicamente por la variabilidad natural de las velocidades promedio diarias.

La investigación revela que una cantidad reducida de vías presenta una disminución de sus velocidades promedio; entre ellas, la Plaza Baquedano (-30,6%) y la avenida General Bustamante (-9%). La mayoría de los ejes han visto un aumento de sus velocidades promedio, en algunos casos, pueden ser aumentos significativos, por ejemplo, la Avenida Eliodoro Yáñez (+29,8%).

Otra variable que se debe considerar, establece el estudio, es el uso efectivo de la nueva ciclovía que atraviesa la Alameda, la cual redujo de dos a una la pista para vehículos particulares en el sentido oriente-poniente, a la altura de Plaza Baquedano.

Imagen del nudo vial Baquedano. Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Considerando el actual escenario del eje, “las personas más afectadas son claramente los automovilistas que transitan en las cercanías de Plaza Baquedano durante el horario punta de la mañana; luego, en menor medida, los que transitan cerca de Plaza Baquedano durante el horario punta de la tarde. Los otros automovilistas afectados son quienes transitan por la misma Plaza Baquedano, independientemente del horario”, señala Marechal.

La modernización del nudo vial ha tenido ciertas consecuencias, considera la investigación. “Una consecuencia directa de la remodelación es la redistribución del tráfico hacia ejes alternativos. Las estrategias de evitamiento descritas anteriormente generan presión sobre calles que antes no estaban congestionadas”, expone Marechal.

Y es que, paradójicamente, el estudio también muestra que algunos ejes alejados de la plaza han visto aumentar sus velocidades, lo que sugiere que una parte de los viajes se ha transferido a otros modos de transporte como Metro, bicicleta o caminata, aunque este fenómeno no está directamente medido en el presente estudio.

Considerando la importante reducción de la velocidad promedio de los automóviles en Plaza Baquedano, los investigadores recomiendan aumentar de una a dos pistas para vehículos particulares en el sentido oriente-poniente. Para lograrlo y sin afectar la ciclovía, una opción que debería estudiarse, según dicen, es reducir de dos a una pista para los buses en el sentido oriente-poniente en ese tramo.

“Esta medida requeriría un análisis previo de la frecuencia y capacidad de los servicios de transporte público que circulan por esas dos cuadras (Avenida Providencia y Avenida Libertador Bernardo O’Higgins)”, finaliza el autor.