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    Abogado de Lavín valora que el exdiputado deje Capitán Yáber: “La prisión preventiva no tenía ningún razonamiento”

    Cristóbal Bonacic descartó que su defendido deba cumplir otra vez con la medida cautelar más gravosa, asegurando que "técnicamente, no habría razón para que se pueda pedir nuevamente".

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El abogado Cristóbal Bonacic, defensor de Joaquín Lavín, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de reemplazar la prisión preventiva que el exdiputado mantenía desde hace 90 días por su arresto domiciliario total.

    Antes de que Lavín abandonase Capitán Yáber, penal en el que permanecía desde el 8 de mayo, Bonacic descartó que su representado deba volver a cumplir con la medida cautelar más gravosa.

    “Obviamente al día de hoy no existe ningún mérito, después del resultado de hoy de la Corte de Apelaciones, que justifique una revisión de la medida cautelar. Obviamente si el señor Lavín, en lo sucesivo, incumpliera aquellas que le fueron impuestas, claramente se podría discutir nuevamente, pero en la medida que eso no ocurra, técnicamente, no habría razón para que se pueda pedir nuevamente una prisión preventiva”, aseguró.

    El letrado explicó el razonamiento del tribunal de alzada para otorgar el arresto domiciliario total a su defendido, insistiendo en que “la prisión preventiva tiene un carácter excepcional”.

    “Solamente se justifica en la medida que no exista otra medida cautelar distinta por ejemplo el arresto domiciliario total o parcial que permita garantizar los fines del procedimiento es decir, que la persona no volverá a delinquir, que no se va a fugar y que obviamente no va a entorpecer la investigación”, expuso.

    En esa línea, el abogado Bonacic aseguró que la Corte de Apelaciones de Santiago “fue muy enfática en el descartar que la libertad del señor Lavín pudiera ser algún obstáculo al desarrollo de la investigación”.

    “La prisión preventiva no tenía ningún razonamiento, además que conlleva una serie de gastos para el Estado de Chile habiendo otras medidas cautelares como el arresto domiciliario total que fue lo que impuso la Corte, siendo suficiente”, planteó.

    Más sobre:Cristóbal BonacicJoaquín LavínJoaquín Lavín LeónJoaquín Lavín Jr.Corte de Apelaciones de Santiago

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