Salida de Chile de los Países No Alineados desata críticas en la oposición

No pasó desapercibido. La decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de salirse del Movimiento de Países No Alineados (MPNA) desató un fuerte debate entre quienes siguen de cerca el curso de la política internacional.

Esta agrupación de países nació en 1961 en el contexto de la Guerra Fría, cuando había dos grandes bloques en este enfrentamiento político: la Unión Soviética y Estados Unidos.

Así, este movimiento se inscribió como aquellas naciones que tomaban partido por ninguno de los dos bloques.

Excancilleres y parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado consultados por este medio dan cuenta de que la determinación de la cartera encabezada por el ministro Francisco Pérez-Manckenna -dada a conocer este jueves por El Mercurio- mantiene divididos a quienes son los protagonistas de las discusiones de la política internacional de Chile.

El excanciller del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, aseguró que “es una torpeza que Chile abandone el grupo de los No Alineados, no representaba ningún costo permanecer”.

Además, recordó la importancia de este grupo en el contexto de la demandada marítima que interpuso Bolivia ante Chile en La Haya. “Esta es una medida que puede perjudicarnos”, añadió.

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En la misma línea, Mariano Fernández, excanciller en el primer gobierno de Bachelet, arremetió duramente contra la decisión, la cual calificó de “error de principiante”.

“El Movimiento de Países No Alineados ha significado para Chile, a través de los años, contacto con un conjunto de países con los que habitualmente no se tiene contacto”, argumentó Fernández, agregando que en este movimiento “hay más de 50 países africanos, más de 30 asiáticos, latinoamericanos y ha sido extremadamente útil para nosotros en varias situaciones el contacto y el conocimiento que hemos adquirido de los diversos países no alineados”.

Sin embargo, el exministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera, le restó importancia a la determinación de la administración Kast, argumentando que el MPNA “ha ido perdiendo sustancial relevancia a nivel internacional”.

Consultada la Cancillería, argumentaron que “la decisión responde a que la organización se creó como movimiento político en otro contexto global y no responde a los nuevos desafíos y a la realidad internacional actual”.

Congresistas al debate

Desde las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas ramas del Congreso tampoco tardaron en reaccionar.

El senador Vlado Mirosevic (liberal) llamó al gobierno a “no ponerse innovadores en este tipo de temas”.

“No es necesario que el gobierno se ponga a innovar en estos aspectos. Porque aquí gobiernos de distintos signos han mantenido esta política”, insistió Mirosevic.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto -quien integra la Comisión de RR.EE. de la Cámara- calificó de “preocupante” la señal que da el gobierno con esta medida.

“Vamos a pedir citar al canciller a la comisión de la Cámara para que explique en detalle los fundamentos y alcances de la salida de esta instancia, que incluso ha servido para proteger los intereses de Chile frente a amenazas a nuestra soberanía, por ejemplo, respecto del interés marítimo de Bolivia”, anunció el diputado.

Desde la derecha, el presidente de esta instancia en la Cámara, Stephan Schubert (Ind.-republicano), señaló: “Me parece muy positivo que el gobierno esté revisando nuestras alianzas y, sobre todo, se quede con aquellas que, efectivamente, aportan para el desarrollo de nuestro país”.

Las alianzas internacionales de Trump

En paralelo, el Ministerio de Defensa aún se encuentra estudiando la posibilidad de adherir a la agrupación que promueve Donald Trump que busca combatir los carteles de droga y crimen organizado.

Previo a su asunción al poder, el pasado 7 de marzo, Kast asistió a la cumbre Escudo de las Américas y fue recibido por el mandatario norteamericano.

Consultados en Defensa indicaron que “desde que el Presidente José Antonio Kast fue electo, asesores iniciaron contactos con autoridades de otros países con el fin de planificar las relaciones internacionales del futuro gobierno. Fue en este marco que surgieron las invitaciones de parte de Estados Unidos al mandatario electo a la Cumbre de Presidentes en Florida (Shield of the Américas), realizada el 7 de marzo pasado, donde se reunió con el presidente Donald Trump, y al futuro ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, a la Conferencia Anti carteles de las Américas, celebrada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Florida el 6 de marzo. En ambas reuniones, el presidente electo y el futuro ministro Barros no suscribieron declaración alguna, debido a que todavía no había asumido su cargo y, por ende, no representaba oficialmente al país”.

Además, añadieron que “Chile ha sido invitado a un encuentro de Ministros de Defensa que se realizará la próxima semana, entre el 11 y 12 de agosto en la Ciudad de Panamá, y en la que participará el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y donde el Southcom expondrá una propuesta sobre la opción de darle un carácter operativo a la iniciativa. A nombre del gobierno asistirá a ese encuentro el ministro de Defensa, Fernando Barros”.

Sobre si ingresarán o no a la agrupación de Trump, indicaron que “una vez que se cuente con antecedentes concretos, la propuesta será evaluada en su mérito en el comité de seguridad del gobierno y en las instancias que correspondan, a fin de adoptar una decisión sobre la participación o no en dicha coalición”.

Sobre la posibilidad de adherir, el excanciller Ribera afirmó que “el objetivo de esta estructura que se plantea es, principalmente, hacer frente al crimen organizado internacional. Y ese sí es un objetivo que nosotros perseguimos con nuestros países y todo lo que hagamos en la materia es conveniente”.

Fernández, en cambio, lo calificó de “un error magnífico”.