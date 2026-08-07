Gobierno respalda candidatura de Rojo Edwards para presidir la Unión Interparlamentaria

El gobierno del Presidente José Antonio Kast oficializó este jueves su respaldo a la candidatura del senador Rojo Edwards (Ind.-RN) a la presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP), sumándose así al apoyo que previamente había expresado el Senado.

La elección se realizará en octubre próximo, durante la 153ª Asamblea de la UIP, que tendrá lugar en Arusha, Tanzania. La candidatura del parlamentario chileno ya fue recibida oficialmente por la secretaría general del organismo para el período 2026-2029.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que el respaldo a Edwards ha sido “amplio y transversal” y sostuvo que se sustenta en la reafirmación de los valores de “paz, democracia, diálogo y cooperación” que inspiran a la organización.

En el marco de su candidatura, el senador fue recibido por el Presidente Kast y por el canciller Francisco Pérez Mackenna.

“Esta candidatura se encuentra respaldada por una sólida trayectoria parlamentaria, marcada por la experiencia internacional y el compromiso con el fortalecimiento institucional”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Edwards agradeció tanto el apoyo del Ejecutivo como el entregado desde el Congreso y señaló que este refleja “un compromiso compartido con la proyección internacional de Chile y con el fortalecimiento del diálogo entre parlamentarios”.