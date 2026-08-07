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    Manifestaciones frente al Congreso argentino dejan 12 personas detenidas y varios heridos

    La marcha, que comenzó al mediodía en Buenos Aires, fue convocada por las centrales sindicales CGT, CTA y la UTEP para protestar en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el gobierno de Javier Milei, que hoy se debatía en el Senado.

    Por 
    Lya Rosen
    Protestas en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que hoy se debatía en el Senado argentino. Captura de pantalla.

    La tarde de este jueves, un centenar de manifestantes se ubicaron en las inmediaciones del Congreso de Argentina para protestar en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que hoy se debatía en el Senado.

    La marcha, que comenzó al mediodía en Buenos Aires, fue convocada por las centrales sindicales CGT, CTA y la UTEP, junto a organizaciones ambientales y sectores del peronismo y la izquierda, los que se unieron bajo la consigna “la patria no se vende, no se quema ni se desaloja”.

    Esto en referencia al proyecto legislativo impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica las reglas sobre las expropiaciones, en especial su capítulo que relajaba los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, elevándolo del 15% al 25%.

    Un tramo de la norma que el partido oficialista, La Libertad Avanza, debió finalmente eliminar del temario de la sesión en el Senado.

    Protestas en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que hoy se debatía en el Senado argentino. Foto: @lacamporabsas en X.

    Sin embargo, la tranquilidad de la convocatoria se transformó en violencia pasada las 17.00 horas locales (16.00 en Chile), cuando se detuvo un acto en la plaza frente al Congreso tras comenzar la represión policial para alejar a las personas del lugar.

    Para ello, la policía federal usó gases lacrimógenos y camiones hidrantes que provocaron una respuesta violenta por parte de un grupo de manifestantes, los que empezaron a lanzar piedras y sacar las vallas de protección.

    Con el paso de las horas, los protestantes además comenzaron a usar los contenedores de basura para bloquear parcialmente la circulación vehicular, en medio de un clima de creciente tensión debido al amplio despliegue de las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona, como consignó el diario La Nación.

    En ese momento la policía hizo uso de balines de goma y gases lacrimógenos, mientras las autoridades informaban a los medios transandinos que en el operativo participaban 820 agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

    Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad informaron que tres manifestantes fueron detenidos bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que dos uniformados resultaron heridos.

    Es así como un prefecto fue atendido en el lugar, mientras que un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza.

    Entre los lesionados también se contaban una fotógrafa, que resultó con traumatismo de cráneo, y un camarógrafo que recibió balas de goma.

    Pasada las 20.00 horas el número de personas detenidas había subido a 12, como detallaron fuentes policiales. Nueve de ellos fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad y otros tres por las fuerzas de seguridad federal.

    Más sobre:ArgentinaBuenos AiresCongresoProtestaMarchaLey de Inviolabilidad de la Propiedad PrivadaSenadoJavier MileiDetenidosHeridosMundo

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