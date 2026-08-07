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    Expertos de la ONU alertan de que las nuevas sanciones de EE.UU. pueden convertir a Cuba en una “Gaza silenciosa”

    Un grupo de especialistas en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas llamó a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez, y a Estados Unidos a cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de la isla, ante la crisis enérgetica que la afecta.

    Por 
    Lya Rosen
    La Habana, Cuba. Foto: Archivo. [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron este jueves las recientes medidas de Estados Unidos contra Cuba, calificándolas de intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción.

    Asimismo, instaron a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se desate una “Gaza silenciosa” en la isla, como advirtieron cuatro miembros del Congreso estadounidense tras visitar Cuba, como consignó el organismo.

    Desde el 23 de julio, las sanciones unilaterales de EE.UU. -que se han ampliado desde junio de 2026 para afectar a sectores clave de la economía cubana-, incluyen a empresas energéticas, bloqueando aún más la adquisición de combustible, incluso por motivos humanitarios, lo que, como destaca la ONU, ocurre en un momento en que la isla sufre una aguda escasez de petróleo, viviendo recientemente su tercer apagón nacional de grandes proporciones.

    Apagones en La Habana. Foto: Archivo. [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    Durante los últimos días además se conoció que la crisis energética llevó a que la basura sin recoger se acumule en diferentes sectores de La Habana, lo que agrava el riesgo de propagación de enfermedades.

    Frente a esto, varios relatores de derechos humanos, entre los que se cuentan George Katrougalos, Zaina Jallad y Sofía Monsalve Suárez, denunciaron que “las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo”.

    Para ellos el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando de manera simultánea, afectando de forma desproporcionada a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural.

    Asimismo, las agencias de la ONU en Cuba advirtieron de los crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y de escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad, con repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y apagones prolongados que interrumpen los servicios de salud.

    “La alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana”, afirmaron los expertos.

    De la misma forma, subrayaron que las medidas de EE.UU. contra Cuba contravienen el Artículo 2 de la Carta de la ONU y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca el embargo de décadas contra la isla.

    El gobierno de Estados Unidos debe cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al derecho internacional”, afirmaron.

    Para terminar señalando que “el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales”.

    Más sobre:ONUCubaEstados UnidosSancionesCrisis energéticaGaza silenciosaExpertosDerechos humanosMundo

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