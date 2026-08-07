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    Política

    Kast arriba a Colombia para participar en la asunción de Abelardo de la Espriella

    El mandatario -que se reunirá este viernes con el presidente electo de Colombia- viajó a Cali acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la primera dama, María Pía Adriasola; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, además de un grupo de parlamentarios.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Minutos antes de las 21.00 horas (22.00 en Chile) del jueves, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali el avión que trasladó al Presidente José Antonio Kast hasta esa ciudad colombiana, donde participará este viernes en la posesión de Abelardo de la Espriella como jefe de Estado de Colombia.

    El mandatario había partido horas antes desde el Aeropuerto de Santiago, acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la primera dama, María Pía Adriasola; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; los senadores Renzo Trisotti y Rojo Edwards, además de los diputados Hans Marowski y Benjamín Lorca.

    A su llegada a Cali, Kast fue recibido por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, junto al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

    Ahí, Kast realizó unas breves declaraciones, en las que agradeció la invitación a De la Espriella, además de presentar sus saludos al mandatario saliente, Gustavo Petro.

    “Creo que las democracias han cuidado la libertad de nuestras naciones y espero que este traspaso de mando refleje el espíritu republicano que se ha reflejado en todas nuestras naciones cuando hay un cambio de mando. Así que muchas gracias por la invitación”, sostuvo el jefe de Estado.

    “Me acompaña nuestro canciller (Francisco Pérez Mackenna). Me acompaña también el presidente de la Cámara de Diputados (Jorge Alessandri), junto con mi esposa, la primera dama (María Pía Adriazola). Así que estamos muy agradecidos del alcalde, de la gobernadora, por esta recepción”, sostuvo.

    La agenda presidencial

    El Presidente Kast partió hacia Colombia pasadas las 16.00 horas del jueves, en el marco de una gira que contempla una reunión bilateral con el aún presidente electo Aberlardo de la Espriella, este viernes a las 9.30 local en la Fundación FES Cali.

    A las 14.20 (15.20 de Chile), el mandatario participará del saludo protocolar ofrecido por el Presidente electo de Colombia a los jefes de Estado participantes del cambio de mando, en dependencias de la misma fundación.

    Y ya a las 15.00 horas (16.00 horas en Chile) será parte de la ceremonia de asunción que se llevará a cabo en la Arena USC, el coliseo de la Universidad Santiago de Cali, la que se convertirá en la primera toma de posesión que se realiza en Colombia fuera de la capital Bogotá. Ahí, se espera además la presencia de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; el rey de España, Felipe VI, entre otras autoridades.

    A eso de las 17.00 horas de Colombia -18.00 horas en Chile-, Kast y su comitiva se trasladarán al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón para retornar a Santiago.

    Más sobre:José Antonio KastColombiacambio de mandoposesiónAberlardo de la Espriella

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