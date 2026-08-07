Reforma política de Elizalde: quiénes serán los integrantes de la comisión mixta que desatará los últimos nudos

Al final de la sesión de sala del lunes en la Cámara de Diputados, la vicepresidenta de esta corporación, Ximena Ossandón (RN), puso en votación la propuesta para integrar la comisión mixta, encargada de resolver el último nudo de la reforma política que presentó el gobierno anterior y que tuvo como principal responsable al exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

Una vez efectuada la votación, la sala de la Cámara respaldó ampliamente la proposición de la mesa, con 119 diputados a favor y 21 en contra.

Así, los diputados Daniel Manouchehri (PS), Mario Olavarría (UDI), Joanna Pérez (Ind. ex Demócratas), Felipe Ross (republicano) y Gonzalo Winter (FA) serán los nominados, por el lado de esta rama del Congreso, para resolver el punto pendiente que le queda a la reforma que, según había anunciado en su última cadena nacional el expresidente Gabriel Boric, sería complementaria a la que impulsó con fuerza un grupo transversal de senadores hacia finales del 2024.

El Senado, por su parte, ya había resuelto que sus representantes en la comisión mixta serían los integrantes de la Comisión de Gobierno Interior.

En ese orden de cosas, serán los senadores Danisa Astudillo (PS), Loreto Carvajal (PPD), Esteban Velásquez (FRVS), Renzo Trisotti (republicano) y Miguel Ángel Becker (RN) quienes estarán sentados en la misma mesa.

Si bien la primera sesión de una comisión es para elegir al presidente de la instancia, reglamentariamente le corresponde a uno de los presidentes de comisión legislativa ser el mandamás de una mixta.

En ese contexto, se espera que los parlamentarios, además de definir el cronograma de sesiones, elijan como su presidenta a la senadora Astudillo, quien encabeza la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.

Nudo

En todo caso, el punto que deben resolver en la instancia es casi un detalle.

En la sesión del 10 de junio pasado, el Senado visó gran parte de las enmiendas propuestas por la Cámara en segundo trámite.

No obstante, se rechazó (37 en contra, 1 a favor y 1 abstención) una disposición referida a la “Constitución de los Partidos Políticos”, que decía que sus principios debían “expresar la condena a los sistemas totalitarios y a propugnar, incitar o usar la violencia como método de acción política. Asimismo, deberá condenar los actos de corrupción y afirmar su compromiso con la probidad y la transparencia en la actividad política”.

En esa sesión, el rechazo a aquel punto estaba consensuado.

Según explicaron en esa oportunidad los senadores Arturo Squella (republicanos) y Claudia Pascual (PC), se buscaba aquella redacción fuera concordante con la Constitución y así evitar confusiones en una futura interpretación.