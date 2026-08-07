Capturan en los canales australes a prófugo por explotación sexual de menores: quedó en prisión preventiva

En la provincia Antártica Chilena, personal de la PDI, en coordinación con la Autoridad Marítima, detuvo a un hombre de 46 años que se encontraba prófugo de la justicia por el delito de promover la explotación sexual de menores, registrado en la ciudad de Punta Arenas.

La captura se concretó en Caleta Doris, ubicada en la costa noreste de la isla Gilbert, en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el marco de un operativo interagencial desarrollado por detectives de la PDI de Puerto Williams y personal de la Policía Marítima de esa ciudad.

El procedimiento se concretó luego de que detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Punta Arenas, mediante labores de análisis criminal, obtuvieran información sobre el paradero del imputado y coordinaran con sus pares de Puerto Williams las diligencias para ubicarlo y detenerlo en el extremo austral.

El hecho fue valorado por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, quien destacó que “la PDI y la Armada de Chile, luego de más de diez horas de navegación, lograron la detención de un adulto de nacionalidad chilena, imputado por promover la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta acción conjunta demuestra el compromiso de nuestras instituciones y del sistema de seguridad en Magallanes para poner a disposición de la justicia a quienes son requeridos por los tribunales y contribuir a incrementar la sensación de seguridad de nuestros ciudadanos”.

El imputado mantenía una orden de detención vigente, emanada en junio del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en el marco de una investigación que detectives de la Brisex Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, desarrollaban desde hace más de tres años por el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, denunciado en la capital regional.

Sobre su captura, el prefecto Pablo Merino, jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, valoró la detención del imputado en los canales australes como “el resultado de un trabajo interagencial entre la PDI y la Autoridad Marítima, que contempló labores de análisis criminal, inteligencia policial y una estrategia focalizada en la búsqueda de prófugos de la justicia vinculados a delitos de alta connotación social”.

El despliegue consideró más de diez horas de navegación a bordo de la lancha de servicio y rescate LSR-4430 “Navarino” de la Armada. Finalmente, detectives y personal de la Policía Marítima ubicaron al imputado a bordo de una embarcación pesquera.

El hecho fue destacado, también, por el Capitán de Puerto de Puerto Williams, teniente 1° Litoral René Rojas Contreras. “Este procedimiento refleja el trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y la Autoridad Marítima. Como Capitanía de Puerto de Puerto Williams dispusimos del zarpe de la LSR-4430 “Navarino”, junto con personal de la Policía Marítima para apoyar esta diligencia que culminó con la detención de una persona en un sector aislado de la comuna".

El sujeto fue formalizado este jueves por el delito de promoción o facilitación a la explotación sexual de menor de 18 años y el delito de violación a menor de 18 y mayor de 14. Quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.