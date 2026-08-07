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    Paso Los Libertadores permanece cerrado, pese a avances en labores de despeje: Portillo recibirá turistas este fin de semana

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el paso se mantendrá cerrado y confirmó que del otro lado de la cordillera el despeje de nieve ha avanzado lentamente.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen Referencial.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el paso fronterizo Los Libertadores, permanece cerrado desde el 14 de julio debido a las condiciones provocadas por varios sistemas frontales, aún no tiene fecha de reapertura, pues si bien las las labores de despeje en el lado chileno ya concluyeron, el despeje de nieve en el sector argentino ha avanzado lentamente.

    Pavez explicó que los trabajos en la ruta nacional avanzaron con rapidez, pese a las condiciones y los metros de nieve acumulados, por lo que “las condiciones permitirían avanzar hacia la reapertura. Sin embargo, el tránsito internacional todavía no puede ser restablecido debido a que el despeje de nieve en el lado argentino aún no concluye”.

    El Sistema Integrado Cristo Redentor (Paso Internacional Los Libertadores) continúa cerrado y ya supera las tres semanas de inactividad, una situación inédita en esta temporada invernal. Las autoridades de ambos países mantienen la restricción debido a las persistentes nevadas, el riesgo de avalanchas, la acumulación de hielo sobre la calzada y los pronósticos que continúan anunciando nuevas precipitaciones en alta montaña. Hasta el momento no existe una fecha oficial para su reapertura.

    Según medios argentinos, más de 1.000 camiones permanecen inmovilizados desde hace semanas, mientras sus conductores esperan una reapertura que aún no tiene fecha. En el lado transandino, buena parte de las unidades se concentra en Uspallata y en distintas estaciones de servicio y playas de estacionamiento distribuidas a lo largo de la Ruta Nacional 7. Según datos del sector transportista, alrededor de 600 camiones permanecen en el Área de Control Integrado (ACI), la estación YPF y la estación Axion de Uspallata, mientras que entre 800 y 1.000 unidades más se encuentran detenidas entre el Acceso Sur de Mendoza y Desaguadero.

    Ante esta situación, el gobierno chileno, a través de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, ofreció apoyo a las autoridades argentinas para colaborar en las labores de despeje que permitan recuperar el tránsito internacional por el paso cordillerano.

    En paralelo, el subsecretario destacó las gestiones realizadas para reactivar el centro de esquí Portillo, debido a su importancia para la actividad turística y económica de la Región de Valparaíso y del país. En coordinación con la Subsecretaría de Turismo, se estableció para el 8 y 9 de agosto un sistema de tránsito controlado para personas que cuenten con reservas de alojamiento en el centro de esquí.

    Pavez indicó que la medida “es muy importante porque también con la Subsecretaría de Turismo hemos estado en coordinaciones para poder reactivar ese centro de esquí” para contribuir a la reactivación de Portillo en plena temporada de invierno, especialmente considerando el impacto que tiene la llegada de turistas extranjeros vinculados a los centros de esquí en la economía regional.

    Balance nacional por sistema frontal

    De acuerdo con el balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), actualizado este viernes 7 de agosto, a nivel nacional se registran 3.632 personas damnificadas, 9.919 aisladas y cuatro lesionadas. Además, se contabilizan dos fallecidos.

    En cuanto a la infraestructura, el reporte contabiliza 37 viviendas destruidas, 1.151 con daño mayor, 7.868 con daño menor, 619 en evaluación.

    Balance regional:

    • En la Región de Valparaíso se registran 12 personas damnificadas y dos lesionadas. Los principales daños en viviendas se concentran en San Felipe, con 60 viviendas con daño menor, y Quillota, donde hay tres viviendas destruidas. Además, Algarrobo y Cartagena registran una vivienda con daño mayor cada una, mientras que Putaendo suma cuatro viviendas con daño menor.
    • En O’Higgins se contabilizan 216 personas damnificadas, 57 personas aisladas y un importante número de viviendas afectadas. Entre los casos más relevantes, San Fernando concentra 141 viviendas con daño menor, mientras que Peralillo registra 10 con daño mayor y 50 con daño menor. También destacan Rancagua, con 53 viviendas con daño menor y 20 en evaluación, y Lolol, con 20 viviendas con daño mayor. Marchigüe registra además 22 damnificados y 35 aislados, junto con dos viviendas destruidas.
    • La Región del Maule registra 283 personas damnificadas, 87 personas aisladas y cinco albergadas. Los mayores daños en viviendas se concentran en Constitución, con dos viviendas destruidas, 56 con daño mayor y 786 con daño menor. También destaca Cauquenes, con 376 viviendas con daño menor, mientras que Molina suma 191 viviendas con daño menor. San Clemente registra 60 damnificados y 17 aislados, además de 15 viviendas con daño mayor, 76 con daño menor y 30 en evaluación.
    • En Ñuble se contabilizan 1.155 personas damnificadas, 335 aisladas, 15 albergadas y 80 evacuadas. Las comunas con mayor número de damnificados son Pemuco, con 172; Ñiquén, con 146; Cobquecura, con 120; y Bulnes, con 117. En cuanto a viviendas, destacan Ñiquén, con 195 viviendas con daño menor y 90 en evaluación; Coelemu, con 81 en evaluación; y Cobquecura, con 54 viviendas con daño menor y 14 con daño mayor. Además, Chillán registra dos viviendas destruidas y San Ignacio tres.
    • La Región del Biobío registra 345 personas damnificadas, 84 aisladas, seis albergadas y una persona lesionada. Los mayores daños en viviendas se concentran en Lota, con cuatro viviendas destruidas, 66 con daño mayor y 351 con daño menor, y Tomé, con dos destruidas, 83 con daño mayor y 175 con daño menor. También destacan Penco, con 200 viviendas con daño menor, y Lebu, con tres destruidas, 39 con daño mayor y 152 con daño menor. Yumbel registra además 96 viviendas en evaluación y una afectación al suministro de agua potable.
    • La Araucanía concentra una de las mayores afectaciones del balance, con 1.538 personas damnificadas, 9.174 aisladas y 90 albergadas. Entre las situaciones más críticas destaca Lumaco, con 3.200 personas aisladas; Toltén, con 2.160; Nueva Imperial, con 1.128; y Teodoro Schmidt, con 941. Angol registra además 1.127 damnificados, mientras que Carahue suma 288 damnificados y 699 aislados. En materia de viviendas, destacan Perquenco, con 653 viviendas con daño menor; Galvarino, con 641; Nueva Imperial, con 375; y Temuco, con 333. Angol registra 290 viviendas con daño mayor y Freire una vivienda destruida.
    • En Los Ríos se contabilizan 25 personas damnificadas, 14 albergadas y una lesionada, además de dos fallecidos en Panguipulli. La comuna registra también 700 familias afectadas por problemas de suministro de agua potable. En materia habitacional, Valdivia registra dos viviendas destruidas, mientras que La Unión suma 30 viviendas en evaluación y Los Lagos otras 10.
    • En la Región de Los Lagos se registran 315 personas aisladas, todas correspondientes a la comuna de San Pablo. Además, en Cochamó, 50 familias permanecen sin suministro de agua potable debido a la rotura de una cañería provocada por una remoción en masa en la Ruta V-69.
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