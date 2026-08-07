Paso Los Libertadores permanece cerrado, pese a avances en labores de despeje: Portillo recibirá turistas este fin de semana

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el paso fronterizo Los Libertadores, permanece cerrado desde el 14 de julio debido a las condiciones provocadas por varios sistemas frontales, aún no tiene fecha de reapertura, pues si bien las las labores de despeje en el lado chileno ya concluyeron, el despeje de nieve en el sector argentino ha avanzado lentamente.

Pavez explicó que los trabajos en la ruta nacional avanzaron con rapidez, pese a las condiciones y los metros de nieve acumulados, por lo que “las condiciones permitirían avanzar hacia la reapertura. Sin embargo, el tránsito internacional todavía no puede ser restablecido debido a que el despeje de nieve en el lado argentino aún no concluye”.

El Sistema Integrado Cristo Redentor (Paso Internacional Los Libertadores) continúa cerrado y ya supera las tres semanas de inactividad, una situación inédita en esta temporada invernal. Las autoridades de ambos países mantienen la restricción debido a las persistentes nevadas, el riesgo de avalanchas, la acumulación de hielo sobre la calzada y los pronósticos que continúan anunciando nuevas precipitaciones en alta montaña. Hasta el momento no existe una fecha oficial para su reapertura.

Según medios argentinos, más de 1.000 camiones permanecen inmovilizados desde hace semanas, mientras sus conductores esperan una reapertura que aún no tiene fecha. En el lado transandino, buena parte de las unidades se concentra en Uspallata y en distintas estaciones de servicio y playas de estacionamiento distribuidas a lo largo de la Ruta Nacional 7. Según datos del sector transportista, alrededor de 600 camiones permanecen en el Área de Control Integrado (ACI), la estación YPF y la estación Axion de Uspallata, mientras que entre 800 y 1.000 unidades más se encuentran detenidas entre el Acceso Sur de Mendoza y Desaguadero.

Ante esta situación, el gobierno chileno, a través de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, ofreció apoyo a las autoridades argentinas para colaborar en las labores de despeje que permitan recuperar el tránsito internacional por el paso cordillerano.

En paralelo, el subsecretario destacó las gestiones realizadas para reactivar el centro de esquí Portillo, debido a su importancia para la actividad turística y económica de la Región de Valparaíso y del país. En coordinación con la Subsecretaría de Turismo, se estableció para el 8 y 9 de agosto un sistema de tránsito controlado para personas que cuenten con reservas de alojamiento en el centro de esquí.

Pavez indicó que la medida “es muy importante porque también con la Subsecretaría de Turismo hemos estado en coordinaciones para poder reactivar ese centro de esquí” para contribuir a la reactivación de Portillo en plena temporada de invierno, especialmente considerando el impacto que tiene la llegada de turistas extranjeros vinculados a los centros de esquí en la economía regional.

Balance nacional por sistema frontal

De acuerdo con el balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), actualizado este viernes 7 de agosto, a nivel nacional se registran 3.632 personas damnificadas, 9.919 aisladas y cuatro lesionadas. Además, se contabilizan dos fallecidos.

En cuanto a la infraestructura, el reporte contabiliza 37 viviendas destruidas, 1.151 con daño mayor, 7.868 con daño menor, 619 en evaluación.

Balance regional: