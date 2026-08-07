Exalcalde de Renaico es condenado a 15 años de cárcel por delitos de connotación sexual

Este viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer la sentencia para el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien el mes pasado fue condenado por delitos consumados de estupro reiterado, aborto y abuso sexual.

La Fiscalía solicitó una pena de más de 50 años de cárcel. Sin embargo, el tribunal estableció las penas de 12 años de presidio por estupro reiterado, además de 300 días por aborto y 818 días por abuso sexual. Todas ellas suman más de 15 años de presidio efectivo.

El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, explicó que “todos los delitos fueron cometidos por el imputado entre los años 2016 y 2020, mientras ejercía como alcalde y valiéndose de su situación de superioridad ”.

Los delitos fueron cometidos en contra de cinco víctimas, dos de ellas eran adolescentes al momento de los hechos.

Reinao lleva más de dos años en prisión preventiva, medida cautelar que cumplía mientras se desarrollaba la investigación.

Una vez conocida la sentencia, el fiscal Garrido dijo esperar que “esta sanción grave por los delitos cometidos pueda transmitir también tranquilidad a las víctimas”.

“Desde el punto de vista de la Fiscalía, el haber superado muchas de las dificultades investigativas en este caso y poder terminar este proceso con una sentencia condenatoria nos da tranquilidad respecto del trabajo realizado”, indicó.