Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

Vozinha, en la presentación en la sala de prensa del Monumental (Foto: Photosport)

Tras su participación en el Mundial, Vozinha arribo el domingo pasado a Chile para integrarse a Colo Colo. En ese contexto, el más reciente sondeo de Descifra -la alianza estratégica de Copesa y Artool- revela que su fichaje es visto mayoritariamente como una contribución al fútbol nacional, aunque también es percibida como un factor relacionado al marketing.

El fichaje del portero de 40 años no estuvo exento de polémicas: desde la postergación de su vuelo hasta la incertidumbre de si podría ocupar su apodo en la indumentaria blanca y negra.

El sondeo evidencia que tres de cada cuatro personas (75%) perciben su arribo al plantel albo como un aporte al fútbol chileno, de cara a un 21% que opina lo contrario.

Vozinha fue presentado antes más de 35 mil personas en el Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport.

En cuanto a los motivos de su fichaje, un 69% de los encuestados se inclinan por “su impacto a nivel de marketing”. En tanto, poco menos de un tercio (29%) sostiene que la razón fue “su nivel deportivo”.

Respecto al principal impulsor de su llegada al plantel albo, la balanza se inclina casi por completo hacia el presidente del club, Aníbal Mosa (80%), y solo un 7% la atribuye a Fernando Ortiz, el director técnico. En este ítem, un 13% no supo responder o no lo hizo.

¿Vozinha titular?

Aunque la fecha de su debut sigue sin definirse, esta semana se dio una disputa sobre si el portero debería iniciar los partidos en el campo de juego.

Sobre ese punto, Descifra revela que un 55% se inclina porque Vozinha sea titular, frente a un 40% que cree que debería esperar su turno en la banca.

Luego, en cuanto al futuro del arquero en el club, la mitad de los encuestados (50%) cree que permancerá en Colo Colo por un año o más, mientras que el 44% estima que solo se quedará unos meses.

Ficha técnica

Grupo objetivo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 6 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: 2 minutos promedio.

Fecha de ejecución: 05 al 06 de agosto.

Diseño muestral: muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 800 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,5% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.