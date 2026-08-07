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    ¿Puede debutar Vozinha por Colo Colo este fin de semana?

    El arquero caboverdiano avanza en su acondicionamiento, en una semana ajetreada. El domingo, los albos visitan a Unión La Calera.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha, con la camiseta que utilizará en Colo Colo (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Vozinha ha pasado por todos los trámites relativos a su llegada a Colo Colo. Arribó el domingo, se sometió a los exámenes médicos y firmó su contrato el lunes, entrenó por primera vez con sus compañeros en la jornada siguiente y fue presentado ante los hinchas el miércoles por la tarde.

    En la práctica, falta el más significativo: su debut en el arco de los albos. La determinación está en manos del técnico Fernando Ortiz, quien fue claro con el golero: tendrá que disputarle el puesto a Gabriel Maureira. En Macul, sin embargo, estiman que es altamente probable que termine desplazándolo. Hay factores poderosos en la mesa: el africano demostró un alto nivel en el Mundial y logró instalar el nombre del club en todo el planeta. No viene a sentarse en la banca.

    ¿Puede debutar Vozinha por Colo Colo este fin de semana?

    Vozinha no juega desde el 4 de julio, cuando Cabo Verde cayó frente a Argentina por el torneo global. Después del torneo, tomó vacaciones y cumplió una agitada agenda social, en función del nuevo estatus del que disfruta: el de celebridad.

    En ese contexto, la primera duda en su arribo a Macul es la condición física en la que llega. De todas formas, en las imágenes de las mediciones a las que fue sometido antes de firmar contrato y en los primeros entrenamientos con sus compañeros se le ha visto en forma y con plena intención de integrarse rápidamente.

    Vozinha fue presentado el miércoles en el Monumental. (Foto: Photosport)

    El otro componente es reglamentario: el golero debía ser registrado como jugador albo en la ANFP. El trámite lo habilitaría para actuar en la Liga de Primera. El último club del guardameta fue el Chaves, de la segunda división del fútbol portugués, por lo que la federación de ese país debía enviar la respectiva documentación.

    Mosa dice que está listo

    En el marco de la presentación del guardameta, Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro aseguró que el futbolista está disponible para su estreno. “Llegó el pase, tiene su contrato en la ANFP. Es un tema netamente técnico”, enfatizó el timonel del Cacique.

    Eso sí, apuntó un factor importante. “Hay que dejar que tenga un tiempo de adaptación”, precisó.

    El timonel albo enfatizó en que la determinación de hacer jugar, o no, reside en Ortiz y su cuerpo técnico. “La misión nuestra, la de Jaime, la de Daniel y todo el directorio llega hasta cuando colocamos al jugador a disposición del cuerpo técnico. Será el cuerpo técnico el que lo determine”, puntualizó.

    Más sobre:VozinhaColo ColoFútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraFernando Ortiz

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