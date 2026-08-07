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    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Índice de Precios al Consumidor experimentó una variación de 0,1% en el séptimo mes del año. Fuerte baja del diésel y las bencinas contrastó con el salto de las legumbres, hortalizas y la electricidad.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    IPC de julio mostró fuerte alza de alimentos y bebidas no alcohólicas. Andres Perez

    El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó este mañana que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 0,1% en julio, cifra que se sitúa en la parte más baja de las proyecciones de los expertos consultados por Pulso.

    Con este resultado, el indicador acumula un alza de 2,9% en lo que va del año y 3,5% a doce meses, su nivel más bajo desde marzo pasado (2,8%) y lo que supone también menor presión para el Banco Central en el manejo de la política monetaria.

    El resultado se explicó por un fuerte contrapeso entre divisiones. De las 13 que componen la canasta, diez aportaron incidencias positivas, dos negativas y una fue neutra.

    El principal freno vino de transporte, que retrocedió 3,5% y restó 0,472pp. al índice general. Dentro de esa división, los combustibles para vehículos personales cayeron 9,2%.

    A nivel de productos, la bencina bajó 8,5% y el petróleo diésel descendió 13,5%, en línea con los retrocesos que han mostrado los precios internacionales del petróleo, conforme se van calmando las hostilidades en Medio Oriente.

    El transporte aéreo de pasajeros, en tanto, bajó 9,4%. La otra división en terreno negativo fue seguros y servicios financieros, con un retroceso dde 2,2%.

    Suben los alimentos y la vivienda

    En el otro extremo, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 0,7% y representaron la mayor contribución positiva del mes ( 0,153pp).

    Segúm se desprende del boletín del INE, esta división registró alzas en nueve de sus 15 clases, encabezadas por hortalizas, legumbres y tubérculos (2,6%) y bebidas gaseosas (3,6%).

    Fuerte alza de las legumbres y hortalizas en el IPC.

    Entre los 81 productos de la división, 51 anotaron incrementos, con las frutas de estación (6,6%) también entre los más relevantes.

    El ítem Vivienda y servicios básicos avanzó 0,7% en julio. El principal impulso fue el suministro de electricidad, que subió 2,4%, seguido del arriendo, con un alza de 0,6%.

    Las mayores variaciones porcentuales del mes, sin embargo, se dieron en divisiones de menor ponderación: vestuario y calzado subió 2,3%, recreación, deportes y cultura 1,2%, restaurantes y alojamiento 1,1% y equipamiento y mantención del hogar 0,9%.

    Educación no registró movimiento.

    En doce meses, las divisiones con mayores alzas fueron restaurantes y alojamiento (6,6%), educación (5,9%), salud (5,1%), transporte (4,6%) y recreación, deportes y cultura (4,4%).

    Vestuario y calzado (-4,8%) y seguros y servicios financieros (-3,4%) fueron las únicas con caídas anuales.

    Bencinas y diésel anotan fuerte baja en julio, pero acumulan potente aumento en doce meses, según el INE.

    En el acumulado del año, y pese al retroceso de julio, la bencina mantiene una variación de 16,5% y el petróleo diésel de 22,9%, según consignó el boletín del INE.

    Indicadores subyacentes

    El IPC sin volátiles anotó una variación mensual de 0,5%, mientras que el IPC menos alimentos y energía marcó 0,4%.

    La diferencia con el índice general se explica por el comportamiento de los rubros excluidos: la energía cayó 3,0% en el mes, mientras que los alimentos subieron 0,7%.

    Estos datos son clave en la evaluación que hace el Banco Central para sus decisiones de política monetaria.

    “El IPC sin volátiles sorprendió al alza versus nuestras proyecciones, con un avance de 0,5% mensual tanto en bienes como en servicios. Esta sorpresa en la parte subyacente de la inflación, sugiere que el shock inflacionario podría estar siendo más persistente de lo anticipado, con efectos de segunda vuelta ganando algo más de fuerza”, indicaron desde Banco Itaú.

    “Para la política monetaria no vemos implicancias directas de corto plazo (...) Por ahora, esperamos que el BC mantenga el modo de cautela y presente un escenario base con mayor inflación anual y menor crecimiento del PIB 2026 el próximo 8 de septiembre”, señalaron desde Scotiabank.

    Por su parte, en Coopeuch anticiparon que en agosto el IPC mostraría un alza de 0,3%, “y proyectamos una inflación a diciembre en 3,9%. Mantenemos nuestra visión de que no habría cambios de la TPM en 2026

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