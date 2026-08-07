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    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Ambos países han vuelto a concluir “antes de lo previsto” su encuentro “debido a acontecimientos sobre el terreno”. Está previsto que las conversaciones entre ambos países continúen este viernes.

    Por 
    Europa Press
    Soldados israelíes en el histórico castillo de Beaufort, en Líbano. Imagen @News_Makan.

    Las delegaciones de Líbano e Israel, reunidas este jueves en Roma tras interrumpir en la víspera su jornada de conversaciones por los últimos ataques del Ejército israelí contra el sur de su país vecino, han vuelto a concluir “antes de lo previsto” su encuentro “debido a acontecimientos sobre el terreno”, según ha confirmado un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos a Europa Press.

    “La ronda de conversaciones de hoy concluyó a las 15.30 horas de Roma”, ha precisado la referida fuente a esta agencia agregando que las mismas “finalizaron antes de lo previsto sus conversaciones debido a acontecimientos sobre el terreno”.

    No obstante, está previsto que las representaciones libanesa e israelí reanuden en la mañana de este viernes su diálogo en la capital italiana.

    Con relación al encuentro de este jueves, interrumpido por segunda jornada consecutiva, las partes en diálogo han abordado “cuestiones políticas y militares” en una reunión que, según el citado funcionario, ha resultado “extremadamente productiva”.

    “Los equipos técnicos han logrado avances a la hora de determinar detalles clave sobre la aplicación del Marco Trilateral”, ha destacado el portavoz diplomático con relación al acuerdo marco alcanzado por los tres países el pasado mes de junio.

    En la mañana de este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte en combate en el sur de Líbano de dos militares integrantes de una brigada paracaidista, fruto de una acción en la que otros cuatro soldados resultaron “gravemente heridos” y que ha sido dada a conocer tras la reanudación de los ataques israelíes contra Líbano.

    Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado que al menos ocho personas han resultado heridas por causa de ataques “del enemigo israelí” en la localidad de Burj al Shamali, en el distrito de Tiro.

    Del mismo modo, este miércoles, una persona perdió la vida y otras doce resultaron heridas a causa de un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra Tebnin, un municipio del distrito de Bint Jbeil, en el sur de Líbano. Ello llevó a la suspensión del diálogo de esa misma jornada en Roma entre ambos países vecinos, mientras que Israel justificó su agresión, pese al alto el fuego en vigor y en medio de la séptima ronda de conversaciones, alegando que existe “infraestructura terrorista” atribuida, por su parte, al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

    Más sobre:LíbanoIsraelAtaquesConversaciones

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