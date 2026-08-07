La inteligencia de EE.UU. afirma que Putin podría poner a prueba a la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado

De acuerdo con nuevas evaluaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el presidente ruso Vladimir Putin podría intentar poner a prueba la determinación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con un ataque limitado contra un país aliado en los próximos años, según The Wall Street Journal.

Los informes, descritos por funcionarios gubernamentales, plantean posibles escenarios que van desde ciberataques hasta el despliegue de grupos armados no identificados o una incursión terrestre a pequeña escala en el flanco oriental de la alianza .

El análisis se conoce en un contexto de escasez de ciertas municiones críticas que las fuerzas armadas de los países miembros de la OTAN necesitarían para hacer frente a Rusia o China en una posible guerra futura.

The Wall Street Journal hizo notar además que EE.UU. ha reducido drásticamente sus reservas de estas armas debido a los envíos a Ucrania tras la invasión rusa, así como al conflicto de Estados Unidos con Irán.

Entre las reservas en riesgo se encuentran los misiles de ataque de precisión de largo alcance y los sistemas de misiles tácticos del Ejército, así como los misiles tierra-aire Stinger de corto alcance, según indicaron otros funcionarios que hablaron on el periódico.

Anteriormente, las evaluaciones estadounidenses sostenían que Putin evitaría provocar a un país de la OTAN mientras siguiera luchando en Ucrania. Sin embargo, esa perspectiva cambió a principios de este año, a medida que Rusia se enfrenta a una presión creciente por el conflicto con Kiev.

Los drones ucranianos están causando daños cada vez mayores a las fuerzas rusas y a la industria petrolera, mientras que las tropas rusas solo logran avances limitados en medio de numerosas bajas.

Militares españoles participan de una misión de la OTAN en Letonia en 2023. Foto: Europa Press EMAD

Las fuentes en Washington consideran que el mandatario ruso, acorralado en el campo de batalla y bajo presión interna para lograr la victoria, podría volverse más peligroso cuando se sienta arrinconado.

Según los funcionarios, el objetivo potencial de Putin en cualquier acción de este tipo, incluso mientras continúa la guerra en Ucrania, sería fracturar la alianza de la OTAN.

Al respecto, Heather Conley, investigadora principal del American Enterprise Institute, le señaló al diario que “ la incógnita reside en cómo respondería Estados Unidos en ese caso . Siempre ha sido un objetivo (de Rusia) cuestionar la credibilidad de la OTAN y separar a Estados Unidos de sus aliados”.

La reciente investigación ya ha suscitado preocupación, en especial luego de que misiles de crucero rusos cayeran en Polonia y drones entraran en el espacio aéreo rumano, incluido uno que impactó contra un edificio de departamentos.

Dichos informes de inteligencia sitúan el posible plazo para cualquier movimiento ruso entre este otoño boreal y 2029.

Y aunque la probabilidad de una incursión terrestre limitada sigue siendo baja, esta aumenta con el tiempo, según indicaron las autoridades.