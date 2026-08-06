El precio del petróleo es una montaña rusa y ahora registra fuerte salto por plan de Irán sobre Ormuz

La cotización del petróleo baila al compás del conflicto en Medio Oriente. Los precios del hidrocarburo subieron con fuerza este jueves luego que que la prensa estatal iraní publicara un borrador con condiciones restrictivas para el tránsito de naves por el Estrecho de Ormuz.

El crudo Brent de referencia para Chile anotaba un salto de 3,83% y al cierre de esta edición se transaba en US$ 82,49, luego que en horas de la madrugada llegara a transarse por debajo de la barrera de los US$ 80.

El barril WTI que se cotiza en Nueva York y es referencia para Estados Unidos estadounidense escaló 3,95% hasta los US$ 78,14.

El sato del precio se produce luego de fuertes caídas recientes. En cinco días, el Brent acumula un retroceso de 5,44%, cifra que llega al 7% en el caso del WTI, de acuerdo a los registros de Tradingview.

Estas bajas se habían acentuado ayer luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señalara que un acuerdo para abrir Ormuz con libertad de movimiento podía concretarse tan pronto como este miércoles.

Sin embargo, eso no ha sucedido. Irán y Omán estarían trabajando en un entendimiento para definir rutas de tránsito en el estrecho, de acuerdo con reportes de prensa: el tráfico de entrada pasaría por aguas iraníes y el de salida por aguas omaníes.

Estrecho de Ormuz. Imagen @MarioNawfal en X.

El texto que difundió la agencia Fars este jueves apunta en una dirección bastante más dura. Según ese medio, el documento es un borrador inicial que está bajo revisión de una comisión del Parlamento iraní.

“Los operadores siguen centrados en los acuerdos entre Estados Unidos e Irán, y cuanto más se retrasen, más volverán a repuntar los precios”, afirmó Dennis Kissler, vicepresidente sénior de operaciones de BOK Financial, en declaraciones que reprodujo Reuters.

Qué contempla el borrador

De acuerdo con la versión publicada por Fars, que reproduce CNBC, Irán prohibiría el paso de buques de Estados Unidos e Israel por el estrecho. Las naves de otros países que hayan perjudicado a Irán tampoco podrían transitar mientras no se pague una compensación. Teherán, además, impondría a quienes incumplan una sanción equivalente a 20% del valor de la carga que transporte la embarcación.

En paralelo, los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, afirmaron este jueves haber atacado concentraciones de tropas sauditas en territorio yemení. El miércoles el mismo grupo había sostenido que golpeó a un petrolero saudita en el Mar Rojo, frente a la terminal exportadora de Yanbu, instalación que ha cumplido un rol relevante en el desvío de embarques de crudo.

Otro buque reportó haber escuchado dos explosiones frente a la costa de Omán mientras cruzaba Ormuz, según un informe de incidente emitido el miércoles por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El organismo indicó que la tripulación y la nave se encuentran a salvo.