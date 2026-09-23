Escondida ofrece $23,5 millones en su última oferta al Sindicato N°2 en medio de negociación colectiva

Minera Escondida | BHP presentó este martes su última oferta al Sindicato N°2 de Supervisores y Staff, en el marco de la negociación colectiva reglada que ambas partes mantienen en curso.

Si bien en la declaración que difundió la compañía no se abordan los montos, antecedentes publicados por el sitio Reporte Minero dan cuenta que la propuesta considera una vigencia de 36 meses y contempla $23,5 millones líquidos en condiciones de cierre.

Dicho monto incorpora el Bono de Término de Negociación, mejoras de gestión, extensión de beneficios, renovación y autorización de jornadas, prácticas operacionales y un préstamo blando de $3 millones, pagadero en tres años.

La oferta también plantea aumentos en distintas compensaciones. Entre ellos, un alza de 33% en el Bono de Movilización para trabajadores que residen fuera de Antofagasta, hasta $300.000 líquidos mensuales; de 32% en la asignación por exámenes ocupacionales realizados en días de descanso; de 16% en la asignación de almuerzo, y de 53% en el Bono de Turno Nocturno.

Según consigna el sitio especializado, en materia de reemplazos, la compañía propone incrementos de 30% para aquellos de grado superior, 35% para reemplazos de superintendentes y 10% para funciones laterales.

También incorpora una Asignación de Zona Industrial equivalente al 3% del sueldo base mensual para trabajadores de Coloso y plantea que bonos y asignaciones sean reajustados por IPC dos veces al año. El paquete incluiría además beneficios asociados a educación, salud y maternidad.

Según la empresa, la propuesta se presenta en un escenario de menores niveles de producción, presión sobre los costos y ejecución de inversiones destinadas a mantener la capacidad productiva de la operación en el largo plazo.

“La compañía propone una vigencia de tres años para el nuevo contrato, en un periodo marcado por menores niveles de producción, presión sobre los costos y la ejecución de un plan de inversiones para mantener su capacidad productiva hacia el futuro”, señala la declaración de Escondida.

Finalmente, se informó que las faenas de Escondida continúan funcionando con normalidad.

“No hay posibilidades de acercamiento”

No obstante, desde el Sindicato N°2, en tanto, la evaluación de la propuesta es negativa. En declaraciones recogidas por el sitio Chile País Minero, el presidente de la organización, Alexis Barra, planteó que la instancia de diálogo entre las partes llegó a su límite.

“En este instante ya no hay posibilidades de acercamiento; las mesas de negociación se terminaron”, expresó.

El dirigente cuestionó el monto y las condiciones ofrecidas por la compañía en relación con sus resultados recientes. Según reportó, Escondida registró utilidades por US$6.732 millones durante el último año fiscal, mientras que el proyecto presentado por los trabajadores representa, de acuerdo con Barra, cerca del 1% de ese monto.

Entre las materias que, según el sindicato, no fueron incorporadas a la última propuesta figuran planes de egreso especiales para mujeres, un aumento salarial, un bono de producción y un bono de vacaciones.

Barra también acusó que la información entregada a los socios sobre la oferta fue parcial y no incluyó, según su versión, la documentación completa del proceso.

Según consigna Chile País Minero, en un video dirigido a los trabajadores, el directorio sindical además cuestionó la incorporación de un turno 14x14 y de actividades polifuncionales, modalidad que contemplaría que supervisores y trabajadores de staff puedan operar maquinaria pesada ante la ausencia del trabajador titular, punto que la organización rechaza.

El petitorio sindical -indica el medio especializado-, estaría valorizado en US$69,5 millones e incluiría un bono de término de conflicto de $30 millones por socio.

Se contempla que la organización realice cinco asambleas para revisar la propuesta de la empresa, mientras que la votación de la última oferta quedó fijada para los días 28, 29 y 30 de septiembre.