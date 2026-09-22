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    Festival Neutral y las claves de su regreso tras ocho años: “La escena independiente nacional está súper prendida”

    Nacido en 2004 como una plataforma para proyectos que tenían poca cabida en los circuitos tradicionales, el festival regresa este sábado en M100 con cuatro escenarios y una programación que reúne a Candelabro, Hesse Kassel, Congelador, Javiera Electra, Estoy Bien y otros nombres de la bullente escena local.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Desde aquella primera vez en el 2004, con la presentación en el Teatro Novedades, que incluyó a Congelador, Familea Miranda, Mist y Pablo Reche, el Festival Neutral se posicionó como una referencia en eventos ligados a la escena alternativa local. Y esta temporada vuelve luego de 8 años al espacio de M100.

    Aquella fue una iniciativa surgida del entusiasmo de los fundadores del sello independiente Quemasucabeza por presentar en vivo a nombres emergentes. “Nació con la idea de poder mostrar proyectos que nos parecían que estaban siendo súper interesantes, tanto de Chile como de fuera, y que no tenían mucha cabida”, dice Carla Arias, hoy directora de la Agencia Armónica y gestora desde esos primeros días.

    El nombre Neutral derivó desde el Fanzine que publicaban en sus días colegiales Rodrigo Santis y Walter Roblero, luego fundadores de la banda Congelador. Por supuesto, en el Chile noventero, levantar un proyecto así no era sencillo. “En un momento nosotros empezamos a hacer hartas cosas de gestión y veíamos mucha precariedad en todo lo que significaba la puesta en escena de las bandas independientes, no tenían equipos, se prestaban el backline”, recuerda Arias.

    La banda Congelador.

    Al paso de la rueda del tiempo, el proyecto fue creciendo hasta volverse una referencia en el mundo indie. Si bien, era un espacio que permitía mostrar a los nombres del catálogo de Quemasucabeza (ahí pasaron Gepe, Fredi Michel, Javiera Mena, Fakuta, Caravana, entre otros), también contó con invitados internacionales. “En la edición del año 2016 trajimos a El Guincho, que acá no era muy conocido y podría haber sido mucho después de ser productor de la Rosalía y todo lo que él ha hecho después. Y ese mismo año también tuvimos a Rob Mazurek, que es pieza clave de la escena de Chicago”, comenta Arias.

    Aunque se logró posicionar el evento, no siempre era fácil sacarlo adelante. “Todos estos eventos del Neutral siempre han sido un esfuerzo de producción, por decirlo así. Excepto el 2012, que fue como la explosión del indie de esa época, costaba harto mover a la gente para que fuera a ver bandas más experimentales”.

    Pero tal como en aquel verano del indie, esta temporada la escena alternativa local pasa por un momento muy bullente. Fue entonces que se decidió levantar una nueva edición de Neutral, esta vez solo con nombres nacionales. Así, el evento reunirá a Candelabro, Hesse Kassel, Javiera Electra, TeOdioTeOdio, Estoy Bien, La Cámara Chilena de la Destrucción, Suaaaave, Cicuta, Congelador, Inundaremos, entre muchos otros.

    “Pasó harto que empezamos a conversar sobre lo prendida que estaba la escena independiente nacional, las grandes convocatorias que estaban logrando bandas como Candelabro, como Hesse Kassel, que trabajan con nosotros como agencia en Armónica -dice Arias-. Y ahí fue que dijimos: este es el año que deberíamos hacer Neutral”.

    Así comenzaron las gestiones para encontrar un lugar que permitiera contar con varios espacios y posibilidades técnicas. Hace un par de meses se logró cerrar la fecha en M100 para este sábado 26 de septiembre. “Hubo algunas bandas que lamentablemente queríamos y que no estaban en Chile para la fecha, pero resultó súper bien y estamos súper agradecidos también tanto de la recepción del público como de las mismas bandas que se animaron gracias a los antecedentes de Neutral, más que por cualquier cosa. También hay muchas bandas de regiones que nos habría encantado poder incluir”.

    Candelabro

    El Neutral 2026 se desplegará entre cuatro escenarios: Explanada, Teatro Principal, Sala Bunster y Huerto. El detalle es que tanto el Teatro Principal, la Sala Bunster y el Huerto tendrán aforos limitados para los shows; una vez completa su capacidad, se restringirá el acceso a esos tres escenarios, por lo que el público asistente tendrá que organizarse para ver a sus artistas.

    El evento cerrará con una fiesta post show, sacudia por los beats desde los DJ set de Kuina, el tándem de Nando García y Matías Ávila (de Candelabro) y Lilen. “En años anteriores el Neutral siempre ha terminado con una fiesta post shows. Y este año, como estábamos en Matucana la vamos a hacer en grande -explica Arias-. Habíamos estado muy interesados en sumar a la Kuina al lineup, pero tenía un compromiso en el Ruidosa, que ya estaba anunciado, pero ella tuvo mucho interés de poder participar como DJ set para la fiesta. Y como ella, se animó Nando García, que va a hacer un DJ set con el Mati Ávila, lo que va a estar muy interesante. Nosotros aquí en la interna hemos tenido el privilegio de tenerlos a ambos como DJ en algunas fiestas y salieron sus nombres al tiro por la misma gente que los ha visto poniendo música a ambos. Y cerramos con la Lilen, que para nosotros también es un privilegio tenerla porque es el reflejo de otra escena que está también súper interesante, que es más electrónica”.

    La jornada comenzará a las 15:00 horas y se extenderá hasta las 03:00 horas AM. “Si fuera por nosotros quizás programaríamos más días de festival, pero por ahora nos quedamos con esta versión más acotada, que esperamos que la gente disfrute. Va a estar muy entretenido lo de la fiesta también”, cierra Carla Arias. Las entradas se pueden adquirir por el sistema Ticketplus.

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