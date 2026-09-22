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    Los caminos de Bernardo Larraín y José Ramón Valente para destrabar la permisología

    Mientras que Larraín defiende reformas legislativas, Valente resaltó el rol de la gestión en la tramitación de permisos, aunque no descarta cambios más profundos.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Bernardo Larraín y José Ramón Valente Seminario Trabajo 3x3 Sofofa

    Bernardo Larraín, presidente del directorio de Empresas CMPC, y José Ramón Valente, presidente de Econsult y exministro de Economía, entregaron sus visiones sobre cómo afrontar la demora en los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión (permisología).

    En el marco del seminario Trabajo 3x3, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Valente se mostró promotor de agilizar las gestiones para la regularización de permisos, mientras que Larraín expresó una postura que va más por la vía de reformas legislativas profundas.

    Durante su exposición Larraín, que también preside el directorio de Pivotes, citó al empresario Elon Musk, afirmando que “el gran problema de algunos ingenieros es tratar de optimizar lo que no debería existir”.

    En ese sentido, calificó el sistema de evaluación ambiental actual del país como “un proceso mal concebido, mal diseñado, que requiere una intervención sustantiva legislativa”, antes que aplicar inteligencia artificial a los procesos.

    7.01.2026 BERNARDO LARRAIN MATTE FOTO PABLO VÁSQUEZ R / LA TERCERA Pablo Vásquez R.

    Además, Larraín interpeló la efectividad del intento por agilizar la gestión durante la administración de Valente en el Ministerio de Economía, asegurando que el problema es tan profundo que trasciende la voluntad de los gobiernos.

    “¿Quién podría dudar del carácter de gestión, de eficiencia, de productividad de los dos gobiernos del presidente Piñera? Uno de los cuales fue el ministro José Ramón Valente. O sea, ¿quién podía dudar que José Ramón hizo todo el empeño por resolver los problemas a través de la gestión? Y hasta el día de hoy seguimos lamentando que la inversión crece un 1,5%“, afirmó.

    “Yo no dudo, en el fondo, que todas las comisiones, fuerzas de trabajo, oficinas que se han instalado en Economía, en todos lados, tenían un objetivo loable, pero no han dado resultados”, agregó.

    16/11/2022 FOTOGRAFIAS A JOSE RAMON VALENTE FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Cambio de ambiente

    Por su parte, Valente defendió su gestión durante su paso por el Ministerio de Economía, asegurando que aunque “proponía instituciones y cambios legales, estos caían bastante en el vacío. El mundo político no estaba preparado para eso y los gobiernos estaban orientados a sus agendas políticas”.

    “Hay un cambio muy importante en el ambiente. La sociedad hoy día exige crecimiento nuevamente; la sociedad hoy día exige que las cosas se hagan de una forma más eficiente. No era lo que exigía la sociedad en 2018; teníamos una sociedad que luchaba por temas de igualdad y de medioambiente. El ambiente es distinto y creo que pueden ser mucho más fértil los esfuerzos que puede hacer el ministro de Economía, el ministro Hacienda, en términos de permisología”, sostuvo.

    Aunque el economista reconoció que hacer modificaciones profundas y agilizar la gestión de proyectos no son procesos excluyentes, defendió que “hay muchas cosas que son gestión que pueden permanecer, porque son cambios de la forma en que se gestiona internamente el gobierno”.

    Como ejemplo de esto, expuso que la impronta de la administración del Ministerio de Hacienda ha sido “lo mejor posible en gestión”, para luego proceder a reformas legales, algunas de las cuales ya estaban incluidas en la megarreforma.

    Más sobre:permisologíaJosé Ramón ValenteBernardo LarraínSofofa

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