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    Política

    Presidente Kast y crítico mensaje a la ONU: “Esta organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos”

    Cuestionó la burocracia del organismo, al Consejo de Seguridad por no representa el escenario político actual, y proliferación de agendas que no van en la dirección de defender la paz.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    “Aquí llegó lo más incómodo que vine a manifestar”.

    Así partieron los minutos que el Presidente de la República, José Antonio Kast, dedicó a la propia Organización de Naciones Unidas (ONU), durante su discurso ante la Asamblea General de la entidad.

    Esta organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. No es solamente un problema de liderazgo presente o futuro, sino también un problema de acción”, partió diciendo el Mandatario.

    Así para Kast las “Naciones Unidas durante las últimas décadas y por distintos motivos, no ha sido parte de la solución a estos problemas”.

    Y de esta manera, enumeró lo que, a su juicio, son los principales errores: “No es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en el mundo del año 2026. Se ha construido una arquitectura que delibera en exceso y ejecuta con lentitud. Un Consejo de Seguridad que refleja el escenario político de 1945, no del año 2026. Una burocracia que crece hacia adentro, al igual que en muchos países. Una proliferación de agendas que, por muy nobles que parezcan, han terminado por desplazar aquello que esta organización se comprometió a hacer en su Carta Fundamental, mantener la paz, proteger la vida y defender la libertad de los pueblos”.

    Pese a sus cuestionamientos Kast sostuvo que “Chile cree en Naciones Unidas. Y creer en ella implica exigirles que cumplan con su mandato” y anunció tres propuestas para mejorar la organización.

    “Reducir la burocracia y concentrar el presupuesto donde hay vidas en juego. Suspender las agendas que no son prioridad para devolver el foco a las que sí lo son. Reformar el Consejo de Seguridad, no como un gesto simbólico, sino como una condición para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas”.

    En esa dirección señaló que: “Chile firmó la Carta en San Francisco y no se ha ausentado de ninguna de sus causas”.

    Añadiendo que “La prueba, hoy mismo, es nuestro compromiso con el Acuerdo del Mar, conocido como el BBNJ, y la postulación de Valparaíso en Chile para ser sede de su Secretaría Ejecutiva, convirtiéndolo, de lograrlo, en el primer organismo de Naciones Unidas de membresía universal con sede en América Latina. Y esta postulación concita genuinamente el acuerdo nacional entre los distintos sectores”.

    Finalmente, lanzó una advertencia: “Ese es exactamente el multilateralismo en que creemos, concreto, ambicioso y capaz de mostrar resultados. Un multilateralismo eficaz y efectivo, que permita decir por qué esta reforma, ya no puede seguir esperando. Mientras discutimos cómo modernizar instituciones creadas en 1945, está apareciendo la tecnología más poderosa que haya construido la humanidad. Y no la gobierna nadie, la Inteligencia Artificial”.

    Más sobre:ONUAsamblea general de la ONUJosé Antonio Kast

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