Empresas Socovesa busca aumentar su capital por casi $33 mil millones

Una de las princiales compañías inmobiliarias del país, Empresas Socovesa, citó a una Junta Extraordinaria de Accionistas el próximo 8 de octubre del 2026, para aprobar un aumento de capital por $32.800.000.000, buscando fortalecer su posición financiera en medio del complicado escenario que atraviesa la firma.

César Barros, gerente general de Empresas Socovesa, explicó que “esto, permitirá asegurar los recursos necesarios para dar inicio a las obras que forman parte del plan estratégico de la compañía y, al mismo tiempo, acelerar los inicios de venta de proyectos inmobiliarios en aquellas ubicaciones donde estamos observando una mejora en las condiciones de mercado. Esto, también es un reflejo de un momento auspicioso para Empresas Socovesa, donde hemos logrado ordenar la estructura financiera, reducir deuda y cumplir con el plan comercial del semestre, manteniendo la disciplina con la que hemos venido trabajando”.

Barros añadió que “el aumento de capital refleja la confianza y el compromiso de nuestros accionistas y del directorio con Empresas Socovesa, con nuestros proyectos y con el futuro de la compañía. Al mismo tiempo, nos entrega un importante respaldo para impulsar con fuerza la gestión y venta de proyectos y aprovechar las oportunidades que comienza a ofrecer este nuevo escenario para nuestra industria”.

Esto, considerando todas las medidas que están impulsando el gobierno en busca de reactivar la construcción, como la extensión del subsidio a la tasa, y los cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Oguc).

La firma, ligada a la familia Gras, en su junta ordinaria de accionistas adelantó los principales focos de Empresas Socovesa para el 2026: “buscar rentabilidad, y estar muy enfocados en lograr iniciar proyectos que sabemos que son los caballos ganadores de este año”. Este aumento de capital está en línea con estos objetivos.

Una vez aprobado el aumento de capital por la junta y cumplidas las formalidades legales, los actules accionistas de la firma tendrán derecho preferente para suscribirlas, a prorrata de su participación, durante un plazo de 30 días. Este derecho será, además, transferible, brindando flexibilidad adicional a los accionistas de la compañía.