SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresas Socovesa busca aumentar su capital por casi $33 mil millones

    La empresa inmobiliaria someterá esta operación a votación de sus accionistas el próximo 8 de octubre. Con esta, buscarán fortalecer su estructura de capital y asegurar recursos para inicios de obras.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Una de las princiales compañías inmobiliarias del país, Empresas Socovesa, citó a una Junta Extraordinaria de Accionistas el próximo 8 de octubre del 2026, para aprobar un aumento de capital por $32.800.000.000, buscando fortalecer su posición financiera en medio del complicado escenario que atraviesa la firma.

    César Barros, gerente general de Empresas Socovesa, explicó que “esto, permitirá asegurar los recursos necesarios para dar inicio a las obras que forman parte del plan estratégico de la compañía y, al mismo tiempo, acelerar los inicios de venta de proyectos inmobiliarios en aquellas ubicaciones donde estamos observando una mejora en las condiciones de mercado. Esto, también es un reflejo de un momento auspicioso para Empresas Socovesa, donde hemos logrado ordenar la estructura financiera, reducir deuda y cumplir con el plan comercial del semestre, manteniendo la disciplina con la que hemos venido trabajando”.

    Barros añadió que “el aumento de capital refleja la confianza y el compromiso de nuestros accionistas y del directorio con Empresas Socovesa, con nuestros proyectos y con el futuro de la compañía. Al mismo tiempo, nos entrega un importante respaldo para impulsar con fuerza la gestión y venta de proyectos y aprovechar las oportunidades que comienza a ofrecer este nuevo escenario para nuestra industria”.

    Esto, considerando todas las medidas que están impulsando el gobierno en busca de reactivar la construcción, como la extensión del subsidio a la tasa, y los cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Oguc).

    La firma, ligada a la familia Gras, en su junta ordinaria de accionistas adelantó los principales focos de Empresas Socovesa para el 2026: “buscar rentabilidad, y estar muy enfocados en lograr iniciar proyectos que sabemos que son los caballos ganadores de este año”. Este aumento de capital está en línea con estos objetivos.

    Una vez aprobado el aumento de capital por la junta y cumplidas las formalidades legales, los actules accionistas de la firma tendrán derecho preferente para suscribirlas, a prorrata de su participación, durante un plazo de 30 días. Este derecho será, además, transferible, brindando flexibilidad adicional a los accionistas de la compañía.

    Más sobre:EmpresasSocovesaConstrucciónAumento de capital

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

    EFE presenta cuatro nuevos trenes para reforzar el servicio ferroviario en el sur

    Oficialismo responde en bloque a críticas opositoras por Escudo de las Américas: “Buscan generar un ambiente de confusión”

    Minera Escondida reporta accidente fatal en su yacimiento

    Contador ligado al secuestro del caso Fodich recibe condena por tráfico de éxtasis en que también hubo ex PDI involucrados

    “Yo le advertí”: la declaración de la expareja de la banquetera de Viña del Mar que selló su caída por estafar a novios

    Lo más leído

    1.
    Sindicato de Supervisores de Escondida tras oferta de bono de $23,5 millones: “Hay que rechazarla y votar la huelga”

    Sindicato de Supervisores de Escondida tras oferta de bono de $23,5 millones: “Hay que rechazarla y votar la huelga”

    2.
    Caso Sartor: Michael Clark pide a la Corte Suprema dejar Capitán Yaber

    Caso Sartor: Michael Clark pide a la Corte Suprema dejar Capitán Yaber

    3.
    Sernageomin reporta accidente fatal en yacimiento Escondida

    Sernageomin reporta accidente fatal en yacimiento Escondida

    4.
    Tres regiones entran en recesión técnica y otras tres profundizan la caída de su economía

    Tres regiones entran en recesión técnica y otras tres profundizan la caída de su economía

    5.
    Dólar sube a mayor nivel en casi un año ante avance del petróleo y caída del cobre

    Dólar sube a mayor nivel en casi un año ante avance del petróleo y caída del cobre

    6.
    Rebaja de tarifas del TAG: CPI estima que “el Estado se expone a endeudamiento entre US$600 y US$800 millones al año”

    Rebaja de tarifas del TAG: CPI estima que “el Estado se expone a endeudamiento entre US$600 y US$800 millones al año”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados
    Chile

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    EFE presenta cuatro nuevos trenes para reforzar el servicio ferroviario en el sur

    Oficialismo responde en bloque a críticas opositoras por Escudo de las Américas: “Buscan generar un ambiente de confusión”

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU
    Negocios

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

    Minera Escondida reporta accidente fatal en su yacimiento

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas
    Tendencias

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Científicos chilenos descubren cómo desarmar un ARN clave en células tumorales de estómago y mama

    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”
    El Deportivo

    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”

    En vivo: la Roja femenina Sub 20 enfrenta a Venezuela por la medalla de oro en los Odesur

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial
    Tecnología

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    “Cedieron al terror y a los militantes”: cómo la exclusión de Ariana Harwicz de festival español divide a los escritores
    Cultura y entretención

    “Cedieron al terror y a los militantes”: cómo la exclusión de Ariana Harwicz de festival español divide a los escritores

    Película de 31 Minutos logra nominación al Emmy Internacional 2026

    El grupo Ráfaga cumple 30 años: “Haber subsistido entre cosas como el reggaetón y el trap ya es un montón”

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU
    Mundo

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul
    Paula

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes